حسین دهقان در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از روز یکشنبه ۵ باب مدرسه و یک مهدیه در شهر مشهد برای پذیرایی از زائرین یزدی که در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب حضور مییابند، تجهیز و آمادهسازی شده است.
وی با اشاره به ظرفیت اسکان ۶ هزار نفری این مراکز، افزود: یک آشپزخانه مرکزی نیز با ظرفیت پخت روزانه ۶ هزار پرس غذا در هر وعده، راهاندازی و فعال شده تا پذیرایی شایستهای از زائران صورت گیرد.
رئیس مجمع جهادگران استان یزد در ادامه با قدردانی از همه قرارگاههای جهادی، دستگاههای دولتی، معاون هماهنگی امور عمرانی و معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد و همچنین اداره کل مدیریت بحران استان، تصریح کرد: این حرکت بزرگ با همدلی و همراهی تمامی نهادها و دستگاههای اجرایی استان خادمیاران و گروههای جهادی محقق شده است.
دهقان در پایان با اشاره به حضور دشمن شکن مردم در این مراسم، خاطرنشان کرد: این اقدام جهادی در راستای ارج نهادن به مقام والای شهید جمهور و لبیک به فرمان رهبر معظم انقلاب صورت گرفته و همه باید برای پاسداشت خون این شهید عزیز پای کار باشیم.
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