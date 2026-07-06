فردین اسلامی‌راد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با عنایت به موافقت استاندار بوشهر به منظور تسهیل در تردد و بازگشت زائرین مراسم وداع با قائد شهید امت و همچنین برنامه ریزی جهت حضور هم استانی ها و کارکنان ادارات در آیین سوگواری و مراسم باشکوه وداع با رهبر شهید انقلاب و خانواده معزز ایشان در شهر مقدس قم، تمامی دستگاه‌های اجرایی استان بوشهر به‌جز دستگاه‌های خدمات رسان و امدادی و بانک ها روز سه شنبه ۱۶ تیرماه تعطیل است.

وی تصریح کرد: واحدهای عملیاتی دستگاه‌های خدمات‌رسان، بخش‌های اجرایی و خدماتی شهرداری‌ها، مراکز بهداشتی و درمانی، بیمارستان‌ها، پاسگاه‌های نظامی و انتظامی، واحدهای عملیاتی دستگاه‌های مشمول ماده ۱۲ قانون امور گمرکی و نیروهای دارای نوبت شیفت گردان از شمول این بخشنامه مستثنی هستند.

وی اضافه کرد: نحوه فعالیت بانک‌های استان در روز سه‌شنبه توسط کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان پس از هماهنگی با استانداری به صورت کشیک اعلام می‌شود.

اسلامی‌راد گفت: بالاترین مقام دستگاه اجرایی مسئول حسن اجرای این بخشنامه است.