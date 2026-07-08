پاشنه آشیل نظام سلامت از نگاه رهبر شهید

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از چالش‌های حوزه سلامت کشور در سال‌های گذشته، وضعیت نامناسب پرداخت هزینه های درمان از جیب بیماران است که متاسفانه روز به روز در حال افزایش است.

اما، آنچه نمی توان نسبت به آن بی توجه بود، سخن رهبر شهید پیرامون مشکلات بیماران در تأمین هزینه‌های درمان است که در یک جمله به صراحت، مورد تأکید قرار گرفته است.

رهبر شهید انقلاب، یک جمله در این باره گفته اند؛ باید کاری کنیم که بیماران جز رنج بیماری، دغدغه دیگری نداشته باشند.

این جمله عصاره همه برنامه های نظام سلامت و محصول سیاست های رهبر شهید است که مردم به جز رنج بیماری، درد دیگری را تحمل نکنند.

سیاست‌های کلی سلامت

سیاست‌های کلی سلامت که رهبر شهید انقلاب، در سال ۱۳۹۳ ابلاغ فرمودند، مهم‌ترین سند بالادستی در حوزه سلامت کشور تلقی می‌شود که اگر به تک تک مواد آن دقت و اجرایی شود، وضعیت حوزه سلامت، از آنچه می بینیم؛ به مراتب، بهتر خواهد بود.

به طور مثال، در یکی از بندهای سیاست‌های کلی سلامت، به موضوع هزینه‌های درمان اشاره شده است. موضوعی که می توان آن را پاشنه آشیل نظام سلامت دانست.

۲-۹- پوشش کامل نیازهای پایه درمان توسط بیمه‌ها برای آحاد جامعه و کاهش سهم مردم از هزینه های درمان تا آنجا که بیمار جز رنج بیماری، دغدغه و رنج دیگری نداشته باشد.

شاید این بند از سیاست‌های کلی سلامت را باید مهم‌ترین بخش از موضوعات مرتبط با سلامت مردم و بیماران دانست که رهبر شهید انقلاب، آن را در سیاست های کلی سلامت گنجانده اند.

کاهش پرداخت هزینه‌های درمان از بیمار، مهم‌ترین چالش نظام سلامت کشور برای ارتقای کیفیت خدمات و رضایت مردم است.