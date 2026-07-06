به گزارش خبرگزاری مهر، محسن داوری اظهار کرد: با وجود برگزاری مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب اسلامی در مشهد، حرم مطهر رضوی در تمام این ایام باز خواهد بود و زائران می‌توانند با رعایت محدودیت‌های تردد، به زیارت مشرف شوند.

جانشین مدیر عالی حرم رضوی با تأکید بر اینکه حرم رضوی در تمام مراحل برگزاری مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب اسلامی پذیرای زائران خواهد بود، گفت: تعطیلی یا انسداد کامل حرم مطهر در دستور کار نیست و زائران می‌توانند در تمام این ایام به زیارت مشرف شوند.

وی با اشاره به انتشار برخی اخبار درباره تعطیلی حرم مطهر حضرت رضا (ع) اظهار کرد: از ابتدا نیز هیچ‌گاه خبر رسمی آستان قدس رضوی مبنی بر بسته شدن حرم منتشر نشده بود. موضع رسمی آستان قدس این است که حرم مطهر در طول برگزاری مراسم تشییع و تدفین باز خواهد بود و زائران امکان تشرف و زیارت را خواهند داشت.

داوری افزود: با توجه به حضور گسترده زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع، طبیعی است که ظرفیت حرم پاسخگوی حضور همزمان همه مشتاقان نباشد، اما در تمام مدت، حرم مطهر پذیرای زائران خواهد بود.

جاشین مدیر عالی حرم مطهر رضوی ادامه داد: صحن‌های پیامبر اعظم (ص)، غدیر، کوثر و مجموعه باغ رضوان در تمام ایام مراسم فعال و در دسترس زائران خواهند بود.

وی با اشاره به تمهیدات پیش‌بینی‌شده برای مدیریت مراسم گفت: از چهارشنبه شب (۱۷ تیر ۱۴۰۵)، به منظور آماده‌سازی فضای برگزاری مراسم و مدیریت جمعیت، محدودیت‌هایی در تردد صحن‌ها و رواق‌های مرکزی حرم اعمال می‌شود، اما صحن‌های پیرامونی همچنان باز خواهند بود و خدمات‌رسانی به زائران ادامه خواهد داشت.

داوری تأکید کرد: این محدودیت‌ها صرفاً با هدف مدیریت جمعیت و برگزاری منظم مراسم پیش‌بینی شده است و حرم مطهر رضوی در تمام مدت میزبان زائران و ارادتمندان حضرت علی بن موسی‌الرضا (ع) خواهد بود.