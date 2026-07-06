دانشجویان بوشهری برای وداع با آقای شهید به قم رفتند

به گزارش خبرنگار مهر، این کاروان با حضور حجت الاسلام حسین حاجیانی مسئول نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر، مصیب اشکی رئیس اداره فرهنگی و اجتماعی دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر و جمعی از مسئولان دانشگاه، کاروان دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر برای وداع با رهبر شهید ایران راهی شهر مقدس قم شد.

کاروان اعزامی شامل جمعی از مسئولان دانشگاه، اساتید، کارکنان بخش های مختلف دانشگاه و دانشجومعلمان دانشکده های علوم تربیتی و علوم انسانی دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر هستند.

کاروان این دانشگاه از محل دانشکده علوم انسانی بوشهر عازم مراسم تشییع پیکر مطهر قائد شهید امت در شهر مقدس قم شدند.