به گزارش خبرنگار مهر، منصور شیشهفروش شامگاه دوشنبه در حاشیه بازدید از پایگاههای امدادی در محور اصفهان-شیراز با اعلام این خبر اظهار کرد: با هدف تامین ایمنی مسیرهای ارتباطی و محورهای شریانی استان منتهی به تهران، قم و مشهد و در راستای تسهیل بازگشت زائران مراسمهای بدرقه و همچنین تردد مسافران به مقصد قم، جمکران و مشهدالرضا، هماهنگیهای گستردهای میان دستگاههای امدادی، راهداری و پلیس صورت گرفته است.
وی افزود: تاکنون ۱۱۰۰ سرویس ناوگان اتوبوس مسافری با مشارکت صنایع، شهرداریها و بخش خصوصی و با محوریت ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای برای جابهجایی زائران در مسیرهای رفت به استانهای مقصد بهکارگیری شده است.
شیشهفروش با اشاره به پیشینه و مشارکت مردم استان در امور خیر خاطرنشان کرد: اگرچه استان اصفهان در حملات ددمنشانه رژیم صهیونیستی در جنگهای ۱۲ روزه و جنگ رمضان بیشترین آسیب را نسبت به سایر مناطق کشور به زیرساختها متحمل شده است، اما با همت مردم شریف استان، گروههای جهادی، بسیج و فرمانداریها، تعداد ۲۷۵ موکب خدماترسانی در مسیرهای استانهای اصفهان، قم، تهران و مشهد برپا شده و اقلام ضروری از جمله آب معدنی و پذیرایی زائران در حال توزیع است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان در ادامه به تشریح اقدامات پشتیبانی و لجستیکی پرداخت و گفت: اردوگاه اسکان موقت با ظرفیت ۱۲ هزار و ۵۰۰ چادر امدادی و تجهیزات کامل در محدوده بهشتزهرای تهران با پشتیبانی ۳۰۰ نیروی امدادی و ۸ دستگاه آمبولانس ایجاد شده است.
وی گفت: همچنین ۱۰ تیم عملیاتی شبکه برق به همراه ۶ دستگاه دیزل ژنراتور اضطراری جهت تامین برق موکبها، ۱۲ تانکر آبرسان به همراه آزمایشگاه سیار آب، ۵۰ دستگاه نیسان یخچالدار جهت پشتیبانی قم، ۱۴ دستگاه آمبولانس، ۲ دستگاه اتوبوس آمبولانس، ۴۰ نفر نیروی درمانی و بالگرد اورژانس از سوی این استان به مناطق هدف اعزام شدهاند. وی افزود بیمارستان فوقتخصصی شهید آیتالله صدوقی سپاه نیز در ورودی مسجد جمکران با ظرفیت ۶۴ تخت بستری و با فعالیت ۸۵ نفر کادر درمانی و تخصصی به ارائه خدمات کامل پزشکی شامل آزمایشگاه، رادیولوژی و داروخانه میپردازد.
شیشهفروش در بخش دیگری از سخنان خود به ایجاد ستاد اسکان زائران در اصفهان و تمامی شهرستانهای استان با استفاده از ظرفیتهای مردمی، مهمانپذیرها، حسینیهها، مساجد، ورزشگاهها و مدارس اشاره کرد و افزود: اعزام ۱۰ خودروی حمل زباله، ۳۰ دستگاه آتشنشانی، سیستمهای مهپاش و ۲۷۰ دستگاه اتوبوس شهری از دیگر اقدامات انجام شده در این بازه زمانی است.
وی ضمن تاکید بر اینکه تمامی زائران در طول مسیر تحت پوشش بیمه قرار دارند، از رانندگان خودروهای شخصی و ناوگان حملونقل عمومی خواست با رعایت اصول ایمنی، توجه به توصیههای پلیس و استراحت کوتاه در مجتمعهای رفاهی بینراهی، سفری ایمن را برای خود و سایر مسافران در مسیرهای رفت و برگشت تضمین کنند.
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