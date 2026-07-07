افزایش ۵۰ درصدی تردد در محورهای اصفهان؛فروش بلیت مشهد از امروز

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد دادخواه با تسلیت شهادت رهبر شهید امت اظهار کرد: موقعیت جغرافیایی و مرکزیت استان اصفهان باعث شده در این ایام شاهد افزایش بسیار زیاد تردد در محورهای استان باشیم.
وی ادامه داد: بر همین اساس، جلسات متعددی در سطح ملی، استانی و در ادارهکل با حضور پلیس راه، اورژانس، هلالاحمر، کمیسیون ایمنی و صنف حملونقل برگزار شد و اقدامات در دو بخش اعزام عمومی و اعزام کاروانی پیگیری شد.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان اصفهان با اشاره به ظرفیت ناوگان برای اعزام زائران افزود: تمام ظرفیت ناوگان بخش خصوصی برای سفر اصفهان–تهران اختصاص داده شده و فروش بلیت حضوری و غیرحضوری از هفته گذشته آغاز شده است. بازگشت زائران از دوشنبه تا روز شنبه با ناوگان عمومی انجام میشود.
دادخواه افزود: تعدادی از زائران نیز به قم و سپس مشهد مقدس عزیمت خواهند کرد. فروش بلیت مشهد از روز سهشنبه آغاز میشود و توصیه ما این است که زائران حتماً بلیت رفتوبرگشت تهیه کنند.
افزایش ۵۰ درصدی تردد در محورهای استان
وی با اشاره به وضعیت راهها گفت: در شرایط عادی روزانه بیش از یکمیلیون و ۳۰۰ هزار تردد در راههای استان ثبت میشود. تا روز یکشنبه ۲۰ درصد افزایش داشتیم و پیشبینی میشود این عدد تا به ۴۰ تا ۵۰ درصد برسد.
وی افزود: محورهای اردکان–نایین–کاشان–تهران، آزادراه اصفهان–تهران، محور دلیجان، محور آباده–اصفهان، آزادراه ذوبآهن و سایر مسیرهای پرتردد آمادهسازی شدهاند. مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان اصفهان اضافه کرد: لکهگیری، خطکشی، نصب علائم، ارتقای ایمنی و استقرار اکیپهای ویژه گشت راهداری انجام شده است. جرثقیلهای ۱۰ تن و بالاتر در نقاط حساس مستقر شدهاند و خودروهای گشت نامحسوس نیز با هماهنگی فرمانداران در اختیار پلیس راه قرار گرفته است.
توصیههای ایمنی برای زائرانی که با خودروی شخصی سفر میکنند
دادخواه گفت: خواهش ما این است که زائران تکسرنشین سفر نکنند و هر دو ساعت رانندگی، ۱۵ دقیقه استراحت داشته باشند. موکبها و مجتمعهای خدمات رفاهی در مسیر آماده پذیرایی هستند. شتابزدگی، سرعت غیرمجاز و خوابآلودگی بیشترین علت تصادفات استان است.
وی تأکید کرد: رانندگان حتماً قبل از ورود به استان تهران باک خودرو را پر کنند و در مسیر برگشت پس از پیادهروی و خستگی، با سرعت مطمئنه حرکت کنند.
راههای ارتباطی برای اطلاع از وضعیت جادهها
دادخواه گفت: زائران میتوانند با شماره ۱۴۱ مرکز مدیریت راهها، وضعیت لحظهای محورهای استان را دریافت کنند. همچنین شمارههای ثابت ۳۷۸۶۸۸۱۲ و ۳۷۸۶۸۸۱۱ برای گزارش مشکلات احتمالی در طول مسیر فعال است.
وی با قدردانی از پلیس راه، اورژانس، هلالاحمر، مدیریت بحران، فرمانداران، شهرداران و صنایع بزرگ استان گفت: همه پای کار آمدهاند تا این رویداد تاریخی به بهترین شکل برگزار شود. امیدواریم خدمات ارائهشده رضایت مردم عزیز را جلب کند.
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