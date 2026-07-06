به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن اراکی شامگاه دوشنبه در اجتماع مردم انقلابی که در مسجد مقدس جمکران و در استانه تشییع رهبر شهید برگزار شد، با اشاره به خواسته عمومی ملت ایران برای انتقام خون شهدای انقلاب اسلامی اظهار کرد: انتقام خون آقای شهید ایران و دیگر شهدای این مسیر، مطالبه‌ای جدی و برخاسته از اراده ملت است و انتظار می‌رود مسئولان با برنامه‌ریزی دقیق و اهتمام لازم، زمینه تحقق این خواسته را فراهم کنند.



وی گفت: مسیر پیگیری انتقام خون شهدا باید با پشتکار، انسجام و جدیت دنبال شود و نیروهای نظامی جمهوری اسلامی نیز در برابر ترور و جنایت‌هایی که دشمن علیه ملت ایران مرتکب می‌شود، واکنشی متقابل و متناسب داشته باشند.



عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه ملت ایران در مقاطع مختلف، وفاداری خود را به آرمان‌های انقلاب اسلامی به اثبات رسانده‌اند، افزود: حضور گسترده مردم در صحنه‌های مختلف، جلوه‌ای از پایبندی آنان به ارزش‌های دینی، انقلاب اسلامی، امام زمان (عج) و نایب برحق ایشان است.



وی ادامه داد: این حضور مستمر و پرشور نشان می‌دهد ملت ایران در دفاع از آرمان‌های خود استوار ایستاده و در مسیر تحقق اهداف انقلاب اسلامی از هیچ تلاشی دریغ نکرده است.



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به وعده‌های الهی درباره یاری بندگان مؤمن اظهار کرد: خداوند متعال وفاداری بندگان خود را بی‌پاسخ نمی‌گذارد و ملت ایران نیز با حضور مداوم در صحنه و اعلام وفاداری به امام عصر (عج) و نایب ایشان، پایبندی خود به این عهد را به نمایش گذاشته است.



اراکی افزود: بر اساس وعده الهی، نصرت خداوند شامل حال مردمی خواهد شد که بر پیمان خود استوار بمانند و ملت ایران نیز بارها این وفاداری را در عرصه‌های مختلف نشان داده است.



وی خاطرنشان کرد: مردم ایران در طول سال‌های گذشته بهترین جوانان، فرماندهان، علما و دانشمندان خود را در راه اسلام، انقلاب و دفاع از ارزش‌های الهی تقدیم کرده‌اند و با وجود همه فشارها و سختی‌ها، از مسیر مقاومت و ایستادگی فاصله نگرفته‌اند.



عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: ایستادگی ملت ایران در ماه‌های گذشته نیز بار دیگر نشان داد که مردم همچنان بر عهد و پیمان خود پایدار هستند و با حفظ وحدت و حضور در میدان، از آرمان‌های انقلاب اسلامی حمایت می‌کنند.



وی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به آینده کشور گفت: با اتکا به وعده‌های الهی و استمرار استقامت ملت ایران، آینده‌ای روشن پیش روی این ملت قرار دارد و امیدواریم نصرت الهی هرچه زودتر محقق شده و پیروزی نهایی نصیب ملت ایران شود.