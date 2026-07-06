به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن اراکی شامگاه دوشنبه در اجتماع مردم انقلابی که در مسجد مقدس جمکران و در استانه تشییع رهبر شهید برگزار شد، با اشاره به خواسته عمومی ملت ایران برای انتقام خون شهدای انقلاب اسلامی اظهار کرد: انتقام خون آقای شهید ایران و دیگر شهدای این مسیر، مطالبهای جدی و برخاسته از اراده ملت است و انتظار میرود مسئولان با برنامهریزی دقیق و اهتمام لازم، زمینه تحقق این خواسته را فراهم کنند.
وی گفت: مسیر پیگیری انتقام خون شهدا باید با پشتکار، انسجام و جدیت دنبال شود و نیروهای نظامی جمهوری اسلامی نیز در برابر ترور و جنایتهایی که دشمن علیه ملت ایران مرتکب میشود، واکنشی متقابل و متناسب داشته باشند.
عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه ملت ایران در مقاطع مختلف، وفاداری خود را به آرمانهای انقلاب اسلامی به اثبات رساندهاند، افزود: حضور گسترده مردم در صحنههای مختلف، جلوهای از پایبندی آنان به ارزشهای دینی، انقلاب اسلامی، امام زمان (عج) و نایب برحق ایشان است.
وی ادامه داد: این حضور مستمر و پرشور نشان میدهد ملت ایران در دفاع از آرمانهای خود استوار ایستاده و در مسیر تحقق اهداف انقلاب اسلامی از هیچ تلاشی دریغ نکرده است.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به وعدههای الهی درباره یاری بندگان مؤمن اظهار کرد: خداوند متعال وفاداری بندگان خود را بیپاسخ نمیگذارد و ملت ایران نیز با حضور مداوم در صحنه و اعلام وفاداری به امام عصر (عج) و نایب ایشان، پایبندی خود به این عهد را به نمایش گذاشته است.
اراکی افزود: بر اساس وعده الهی، نصرت خداوند شامل حال مردمی خواهد شد که بر پیمان خود استوار بمانند و ملت ایران نیز بارها این وفاداری را در عرصههای مختلف نشان داده است.
وی خاطرنشان کرد: مردم ایران در طول سالهای گذشته بهترین جوانان، فرماندهان، علما و دانشمندان خود را در راه اسلام، انقلاب و دفاع از ارزشهای الهی تقدیم کردهاند و با وجود همه فشارها و سختیها، از مسیر مقاومت و ایستادگی فاصله نگرفتهاند.
عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: ایستادگی ملت ایران در ماههای گذشته نیز بار دیگر نشان داد که مردم همچنان بر عهد و پیمان خود پایدار هستند و با حفظ وحدت و حضور در میدان، از آرمانهای انقلاب اسلامی حمایت میکنند.
وی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به آینده کشور گفت: با اتکا به وعدههای الهی و استمرار استقامت ملت ایران، آیندهای روشن پیش روی این ملت قرار دارد و امیدواریم نصرت الهی هرچه زودتر محقق شده و پیروزی نهایی نصیب ملت ایران شود.
قم- عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: انتقام خون رهبر شهید و دیگر شهدای انقلاب اسلامی به مطالبهای فراگیر در میان ملت ایران تبدیل شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن اراکی شامگاه دوشنبه در اجتماع مردم انقلابی که در مسجد مقدس جمکران و در استانه تشییع رهبر شهید برگزار شد، با اشاره به خواسته عمومی ملت ایران برای انتقام خون شهدای انقلاب اسلامی اظهار کرد: انتقام خون آقای شهید ایران و دیگر شهدای این مسیر، مطالبهای جدی و برخاسته از اراده ملت است و انتظار میرود مسئولان با برنامهریزی دقیق و اهتمام لازم، زمینه تحقق این خواسته را فراهم کنند.
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