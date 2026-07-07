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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۷:۳۱

قرار گرفتن پیکر مطهر رهبر شهید در جایگاه وداع با مردم در مسجد جمکران

قرار گرفتن پیکر مطهر رهبر شهید در جایگاه وداع با مردم در مسجد جمکران

قم-پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی در جایگاه وداع با مردم در مسجد مقدس جمکران قرار گرفت.

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کد مطلب 6881287

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