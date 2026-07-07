https://mehrnews.com/x3cw2s ۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۷:۳۱ کد مطلب 6881287 استانها قم استانها قم ۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۷:۳۱ قرار گرفتن پیکر مطهر رهبر شهید در جایگاه وداع با مردم در مسجد جمکران قم-پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی در جایگاه وداع با مردم در مسجد مقدس جمکران قرار گرفت. دریافت 4 MB کد مطلب 6881287 کپی شد مطالب مرتبط کریمه اهل بیت(س)میزبان «آقای شهید ایران»؛ آغاز مراسم تشییع رهبر شهید حضور جمعیت بیپایان عاشقان رهبر شهید در خیابانهای اطراف مسجد جمکران برافراشته شدن پرچم «یالثارات الخامنهای» در بلوار پیامبر اعظم(ص) قم «تا پای جان پای ایران ایستادهایم»؛ شعار وحدت مردم در مراسم وداع برچسبها قم تشییع رهبر شهید انقلاب آقای شهید ایران
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