در مسیر آخرین سلام؛ اهالی هنر و رسانه بیرجند در سفر وداع با رهبر شهید 

خبرگزاری مهر، گروه استان ها؛ چه زیبا شهید سید مرتضی آوینی گفت«هر کس می خواهد ما را بشناسد داستان کربلا» را بخواد.

این جمله بر روی سنگ مزار شهدایی خفته در بوستان شهدای گمنام بیرجند حک شده است و حال اهالی هنر و رسانه که می خواهند برای تشییع پیکر رهبر شهید به مشهد بروند اینجا گرد هم جمع شده اند و انگار آوینی درباره با این جمله مسئولینی سنگین را به آنها یادآوری می کند.

دوباره به یادشان می اندازد که روایتشان از حماسه این روزها باید روایتگری زینب گونه باشد و چون آوینی از نوع روایت فتح باشد.

صدایی به گوش می رسد، هر کدام از اهالی هنر و رسانه با شهیدی خلوت کرده اند و از او یاری می خواهند که کمکشان کند تا قلمشان بتواند غم وداع با رهبر شهید را بنویسد.

زهرا مهرور از فعالان رسانه ای خراسان جنوبی در گفت و گو با مهر گفت: خاطرم هست حضرت آقا یک دیدار با مردم خراسان جنوبی داشتند که بسیار تمایل برای شرکت در این مراسم داشتم.

وی افزود: اما متاسفانه توفیق حاصل نشد در این دیدار حضور پیدا کنم و بسیار دلم شکست.

بغضی که می شکند

فعال رسانه ای خراسان جنوبی با بعضی در گلو تأکید کرد: هیچگاه فکر نمی کردم که آخرین دیدار من و آقا اینگونه و در مراسم تشییع ایشان باشد.

مهرور تصریح کرد: حضرت آقای شهید مشتاق شهادت و لقاء پروردگار بودند و برای همین با بغض این بیت شعر را می خواندند که« ما مدعیان صف اول بودیم از اخر مجلس شهدا را چیدند.

صدیقه الهیاری از فعالان فرهنگی خراسان جنوبی نیز در گفت و گو با مهر بیان کرد: دلتنگی های ما برای رهبر شهیدمان تمامی نخواهد داشت و همیشه به یادشان خواهیم بود .

وی با اشاره به اینکه هشت بار در دیدارهای عمومی رهبر شهید حضور داشته است؛ تصریح کرد: گاه در دیدار ایشان با مداحان و گاه در دیدار با دانش آموزان‌ و سه بار هم از طرف کانون مداحان، یک بار هم در روز زن و یک بار هم در دیدار ایشان با مردم خراسان جنوبی حضور داشتم.

به یاد دیدارهای انتهای خیابان کشور دوست

فعال فرهنگی خراسان جنوبی افزود: فضای حسینیه امام خمینی غیر قابل وصف است و علی رغم سادگی و بی آلایشی انسان را جذب خود می کند.

الهیاری تأکید کرد: خاطرم می آید اولین باری که به دیدار رهبری رفتم سال ۸۶ و من دانش آموز بودم.

وی گفت: ایشان در این دیدار بیان کرد: من از جوانان می خواهم که تحصیل، تذهیب و ورزش را پیگیری کنند.

فعال فرهنگی خراسان جنوبی در پاسخ به این سوال که چه حس و حالی دارید که برای تشییع رهبر شهید به مشهد می روید؛ ادامه داد: اگر برای مراسم تشییع حضور پیدا نمی کردم به معنای واقعی دق می کردم.

الهیاری تصریح کرد: اول قرار بود با خادمان یک موکب راهی مراسم بدرقه پیکر رهبر شهید در مشهد بشوم که قسمت نشد.

وی افزود: در نهایت به خود شهید متوسل شدم که این سفر قسمت شد.

حسنی از شاعران و اهل قلم خراسان جنوبی است که عازم این سفر شده است.

وی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هدف من از این سفر روایتگری حماسه ای است که مردم در وداع با رهبر شهید خود خلق می کنند.

حسنی تصریح کرد: امیدوارم که قلم یاری کند تا این رویداد تاریخی را در حد توان خودم منعکس کنم.

محمدرضا نباتی، مسئول ستاد هنری و رسانه‌ای «جنگ رمضان» خراسان جنوبی نیز با اشاره به اعزام کاروان هنرمندان و فعالان رسانه‌ای استان برای پوشش مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید گفت: در قالب دو دستگاه اتوبوس، کاروان فعالان هنر و رسانه جنگ رمضان خراسان جنوبی عازم مشهد مقدس می شوند تا در آیین باشکوه بدرقه و تشییع رهبر شهید حضور یافته و این حماسه تاریخی را روایت کنند.

اعزام ۷۰ هنرمند و اهالی رسانه به مشهد

نباتی با اشاره به ترکیب این کاروان افزود: حدود ۷۰ تا ۸۰ نفر به‌صورت گروهی و ستادی در این اعزام حضور دارند؛ البته شمار فعالان همراه ستاد جنگ رمضان بیش از این تعداد است.

وی ادامه داد: اعضای این کاروان را هنرمندان مرکز آفرینش‌های فرهنگی و هنری، بسیج هنرمندان، مرکز تولید و نشر دیجیتال انقلاب اسلامی، خبرنگاران و فعالان خبرگزاری‌های پیشرو در حوزه روایتگری، شاعران، گروه‌های مردمی همراه ستاد در روزهای جنگ، فعالان حوزه هنری و جمعی از روایتگران فرهنگی تشکیل می‌دهند.

مسئول ستاد هنری و رسانه‌ای جنگ رمضان خراسان جنوبی با بیان اینکه هر یک از اعضا با تخصص خود در این مأموریت حضور دارند، اظهار کرد: تولیدات تصویری، طراحی و هنرهای تجسمی، نویسندگی، تولیدات مکتوب، تولید محتوای دیجیتال و آثار مبتنی بر هوش مصنوعی، بخشی از فعالیت‌هایی است که توسط اعضای این کاروان در مراسم تشییع رهبر شهید انجام خواهد شد.

اتوبوس‌ها آرام‌آرام از کنار بوستان شهدای گمنام بیرجند به راه می‌افتند؛ دوربین‌ها، قلم‌ها و دل‌هایی که این بار بیش از آنکه برای روایت بروند، برای وداع عازم شده‌اند.

اهالی هنر و رسانه خراسان جنوبی می‌دانند که این سفر، مأموریتی برای ثبت آخرین سلام است؛ سلامی که در مشهد به بدرقه‌ای تاریخی گره می‌خورد و در حافظه مردم این سرزمین ماندگار خواهد شد.