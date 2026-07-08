خبرگزاری مهر، گروه استان ها: قرار گرفتن خراسان جنوبی در مسیر ارتباطی استان‌های کرمان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، فارس، یزد و اصفهان با مشهد مقدس، سبب شده است تا این استان در روزهای اخیر به یکی از مهم‌ترین کانون‌های ارائه خدمات به زائران تبدیل شود. از همین رو، از هفته‌ها قبل برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای برای میزبانی از زائران انجام شده و مجموعه‌ای از دستگاه‌های اجرایی، نیروهای امدادی، گروه‌های مردمی، هیئت‌های مذهبی و خیران در قالب یک برنامه هماهنگ، مسئولیت خدمت‌رسانی را بر عهده گرفته‌اند.

همزمان با افزایش حجم تردد در محورهای مواصلاتی استان، فعالیت موکب‌های مردمی نیز گسترش یافته و ایستگاه‌های خدمات‌رسانی در نقاط مختلف مسیر، به‌صورت شبانه‌روزی در حال ارائه خدمات اسکان، پذیرایی، راهنمایی و امدادرسانی به زائران هستند.

استاندار خراسان جنوبی در جریان بازدیدهای میدانی از مواکب و ایستگاه‌های خدمت‌رسانی با اشاره به آمادگی کامل استان برای میزبانی از زائران اظهار کرد: از حدود یک ماه گذشته ستاد برنامه‌ریزی و هماهنگی تشکیل شده و ۱۸ کمیته تخصصی در حوزه‌های امنیت، حمل‌ونقل، اسکان، امداد، سلامت، خدمات شهری، پشتیبانی و اطلاع‌رسانی فعالیت خود را آغاز کرده‌اند.

سید محمدرضا هاشمی با بیان اینکه چهار محور اصلی استان پذیرای زائران هستند، افزود: محور نهبندان، سربیشه و بیرجند یکی از پرترددترین مسیرهای عبور زائران به شمار می‌رود و به همین دلیل تمامی ظرفیت‌های خدماتی، امدادی و پشتیبانی در این مسیرها به کار گرفته شده است.

وی با تأکید بر اینکه هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی به صورت مستمر دنبال می‌شود، تصریح کرد: هدف اصلی، ارائه خدمات مطلوب، تأمین امنیت و ایجاد شرایط مناسب برای عبور و اقامت زائران در استان است.

افزایش چشمگیر تعداد موکب‌های مردمی

یکی از مهم‌ترین جلوه‌های خدمت‌رسانی در خراسان جنوبی، حضور گسترده موکب‌های مردمی است؛ حضوری که با استقبال مردم و مشارکت گروه‌های مختلف، نسبت به روزهای ابتدایی افزایش قابل توجهی داشته است.

به گفته استاندار خراسان جنوبی، تعداد موکب‌های فعال استان از ۱۵۸ موکب در روزهای ابتدایی به بیش از ۳۳۶ موکب رسیده است.

بر اساس این آمار، بیش از ۱۸۰ موکب در سطح استان مستقر شده‌اند و بیش از ۱۳۰ موکب نیز به همت مردم خراسان جنوبی در مشهد مقدس فعالیت می‌کنند تا خدمات اسکان، پذیرایی، توزیع غذای گرم، نوشیدنی، میان‌وعده، راهنمایی زائران و برنامه‌های فرهنگی را ارائه دهند.

هاشمی این حضور گسترده را نمادی از همبستگی و روحیه خدمت مردم استان دانست و گفت: خیران، هیئت‌های مذهبی، گروه‌های جهادی، دستگاه‌های اجرایی و اقشار مختلف مردم در کنار یکدیگر برای خدمت به زائران پای کار آمده‌اند و این مشارکت مردمی، یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های استان در این ایام است.

حضور عشایر در میدان خدمت‌رسانی

در کنار دستگاه‌های اجرایی و موکب‌های مردمی، جامعه عشایری خراسان جنوبی نیز نقش فعالی در خدمت‌رسانی به زائران بر عهده گرفته است.

مدیرکل امور عشایر خراسان جنوبی از برپایی هشت موکب عشایری در شهرستان‌های قائنات، سربیشه، نهبندان و فردوس خبر داد و اظهار کرد: این موکب‌ها با هدف تکریم زائران، ارائه خدمات رفاهی و همچنین معرفی فرهنگ، آداب و مهمان‌نوازی عشایر استان برپا شده‌اند.

حجت خادمی‌نژاد افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، سه سیاه‌چادر عشایری در آریان‌شهر، خضری و نیمبلوک، دو موکب در شهرستان سربیشه، یک موکب در فردوس و دو موکب دیگر در شهرستان نهبندان به صورت شبانه‌روزی پذیرای زائران هستند.

وی تأکید کرد که عشایر استان با تمام توان و امکانات خود تلاش کرده‌اند تا سهمی در خدمت به زائران داشته باشند و فضایی مناسب برای استراحت و پذیرایی از مسافران فراهم کنند.

طبس؛ دروازه ورود زائران از ۹ استان کشور

شهرستان طبس نیز به واسطه موقعیت جغرافیایی خود، یکی از مهم‌ترین مبادی ورود زائران به خراسان جنوبی محسوب می‌شود و هر ساله بخش قابل توجهی از زائران از این مسیر وارد استان می‌شوند.

فرماندار ویژه شهرستان طبس با اشاره به عبور زائران از ۹ استان کشور گفت: بیش از ۲۰ موکب در نقاط مختلف شهرستان با مشارکت مردم، هیئت‌های مذهبی و دستگاه‌های اجرایی برپا شده و خدمات اسکان، پذیرایی و راهنمایی را به صورت شبانه‌روزی ارائه می‌کنند.

علی اشرفیان افزود: ظرفیت اسکان ۱۰ هزار نفر در شهرستان پیش‌بینی شده و علاوه بر آن، بیش از دو هزار ظرفیت اسکان نیز در هیئت‌های مذهبی طبس در مشهد مقدس برای زائران در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: تمامی ظرفیت‌های حوزه بهداشت، درمان، امداد و نجات در آماده‌باش کامل قرار دارند و نیروهای امدادی از محورهای مواصلاتی شهرستان تا مشهد مقدس همراه زائران خواهند بود تا در صورت نیاز خدمات لازم را ارائه کنند.

فرماندار ویژه طبس همچنین از انجام رایزنی‌ها برای اختصاص قطار فوق‌العاده بازگشت زائران از مشهد به طبس خبر داد و گفت: تلاش می‌شود با تقویت ناوگان حمل‌ونقل، بازگشت زائران نیز با سهولت بیشتری انجام شود.

بازدیدهای میدانی برای ارتقای کیفیت خدمات

در روزهای اخیر، مسئولان استانی و شهرستانی با حضور در محورهای مواصلاتی، موکب‌ها، پایگاه‌های امدادی و مراکز اسکان، روند خدمت‌رسانی را از نزدیک بررسی کرده‌اند.

بازدید از موکب‌های مستقر در آریان‌شهر، نیمبلوک، خضری، دهشک، مود، نهبندان، مسجدشکر، فردوس، سربیشه و سرایان بخشی از این برنامه‌ها بوده است.

در جریان این بازدیدها، مسئولان بر استمرار خدمت‌رسانی، تقویت امکانات رفاهی، مدیریت ترافیک، حفظ ایمنی محورهای مواصلاتی، آمادگی نیروهای امدادی و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی تأکید کرده‌اند.

همچنین روند فعالیت پایگاه‌های امداد و نجات، مراکز خدمات درمانی، ایستگاه‌های راهنمایی و رانندگی، ناوگان حمل‌ونقل و مراکز اسکان مورد ارزیابی قرار گرفته تا در صورت نیاز، امکانات بیشتری در اختیار این مراکز قرار گیرد.

آنچه امروز در خراسان جنوبی مشاهده می‌شود، تنها استقرار چند موکب یا آماده‌باش دستگاه‌های اجرایی نیست، بلکه نمایش گسترده‌ای از همدلی، مشارکت مردمی و هماهنگی میان نهادهای مختلف برای خدمت به زائران است. از حضور خیران و گروه‌های جهادی گرفته تا فعالیت شبانه‌روزی نیروهای امدادی، خدماتی و اجرایی، همه ظرفیت‌های استان در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند تا عبور زائران از این مسیر با آرامش، امنیت و سهولت بیشتری انجام شود.

در چنین شرایطی، خراسان جنوبی با تکیه بر ظرفیت‌های مردمی و برنامه‌ریزی منسجم، خود را به عنوان یکی از مهم‌ترین حلقه‌های خدمت‌رسانی در مسیر زائران مشهد مقدس معرفی کرده و تلاش دارد با حفظ این هماهنگی و آمادگی، میزبانی شایسته‌ای از کاروان‌های زائران به عمل آورد.