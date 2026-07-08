عطر نان، طعم ارادت؛ روایت پذیرایی موکب «تقاب»از عزاداران رهبر شهید

خبرگزاری مهر، گروه استان ها: همزمان با حضور زائران و عزاداران در مشهد مقدس جمعی از خادمان و نیروهای مردمی از روستای نقاب شهرستان خوسف روزانه با پخت ده‌ها کیسه آرد، نان تازه را میان زائران و عزاداران رهبر شهید انقلاب توزیع می‌کنند.

این گروه که سال‌هاست در مناسبت‌های مذهبی خدمت‌رسانی می‌کند، امسال نیز با تکیه بر کمک‌های مردمی، در کنار ارائه نان، از زائران با شربت و چای پذیرایی می‌کنند.

مهدی علی‌دوست از عوامل اجرایی موکب صاحب الزمانی(عج) با اشاره به حضور گسترده نیروهای داوطلب گفت: حدود ۱۰۰ نفر در این مجموعه همکاری می‌کنند و در زمان اوج فعالیت، نان‌های پخته‌شده بلافاصله میان زائران توزیع می‌شود.

وی ادامه داد: روزانه حدود ۱۰ کیسه آرد مصرف می‌کنیم و پخت نان از ساعات اولیه آغاز می‌شود.

علیدوست افزود: اعضای این گروه از خراسان جنوبی برای خدمت‌رسانی آمده‌اند و این کار را وظیفه دینی و مردمی خود می‌دانند تا بتوانند سهمی در خدمت به زائران داشته باشند.

به گفته وی، تجهیزات پخت نان این موکب علاوه بر خدمت‌رسانی در مسیر زائران امام رضا(ع)، در ایام اربعین حسینی نیز در کربلا مورد استفاده قرار می‌گیرد و هر سال بین ۱۰ تا ۱۵ روز در این مراسم‌ها فعال است.

این خادم موکب ادامه داد: علاوه بر پخت نان، از زائران با شربت و چای نیز پذیرایی می‌شود و بخش قابل توجهی از همکاری‌ها را بانوان بر عهده دارند.

علیدوست تصریح کرد: تمامی هزینه‌ها از محل کمک‌های مردمی و نذورات تأمین می‌شود و وابستگی به هیچ دستگاه یا نهادی نداریم.

عامل اجرایی موکب صاحب الزمانی روستای تقاب اظهار کرد: فعالیت ما به صورت دو شیفت هست و از ساعت ۱۰ تا ۱۲ و ۶ تا ۸ کار پخت نان و توزیع شربت و چای را داریم.

وی افزود: بیشتر عوامل ما بانوان هستند که مخلصانه در این مسیر قدم برداشته اند.

عامل اجرایی موکب صاحب الزمانی روستای تقاب تأکید کرد: خدمت رسانی ما تا ظهر جمعه ۱۹ تیر ادامه دارد.

وی در پایان اظهار کرد: حدود ۱۷ سال است که همراه جمعی از هم‌ولایتی‌ها در مناسبت‌های مذهبی، به‌ویژه ایام محرم، شهادت‌ها و اربعین حسینی، در قالب موکب به زائران خدمت‌رسانی می‌کنیم و امیدواریم این توفیق همچنان ادامه داشته باشد

موکب مردمی صاحب الزمانی روستای تقاب با اتکا به کمک‌های مردمی و مشارکت ده‌ها داوطلب با عشق به کشور و رهبر روزانه هزاران قرص نان و اقلام پذیرایی را در اختیار زائران و عزاداران مراسم تشییع و بدرقه قرار می‌دهند تا سهم خود را در این اتفاق تاریخی ایفا کنند.