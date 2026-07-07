به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی جامعی صبح سه شنبه در حاشیه بازدید از خطوط لوله منطقه شمالشرق مستقر در شاهرود از اتخاذ تدابیر لازم برای خدمت‌رسانی کامل به زائران حاضر در مشهد مقدس برای مراسم تشییع پیکر امام شهید خبر داد.

وی افزود: خطوط لوله از گرمسار و سمنان تا نیشابور و تربت حیدریه با تلاش جهادی سوخت مورد نیاز زائران رضوی که قصد حضور در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی دارند را انتقال داده است.

مدیر شرکت خطوط لوله شمالشرق ادامه داد: تدابیر لازم برای تامین و ذخیره سازی سوخت جایگزین نیروگاه‌های برق شهید باکری سمنان، شهید بسطامی شاهرود و خیام نیشابور نیز اندیشیده شده تا در شرایط اضطراری و لازم خللی در خدمات رسانی این نیروگاهها نیز بوجود نیاید و بتوانند در بهترین شرایط ممکن به بدرقه کنندگان قائد شهیدمان خدمت رسانی کنند.

جامعی توضیح داد: منطقه شمالشرق با برخورداری از زیرساخت‌های مناسب و نیروهای توانمند و متخصص، همواره به عنوان یکی از مناطق اثرگذار و استراتژیک شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، در تأمین ایمن و پایدار سوخت مورد نیاز استانهای خراسان رضوی، شمالی و جنوبی، سمنان و گلستان حتی در شرایط بحرانی نقش ایفا می کنند