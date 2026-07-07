تشریح اقدامات سازمان رفاه شهرداری تهران در مراسم تشییع

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران، با تکیه بر شبکه‌های مردمی، گروه‌های جهادی و داوطلبان اجتماعی، اقدامات گسترده‌ای را در حوزه فراخوان، شناسایی، سازماندهی و هماهنگی نیروهای مردمی برای ارائه خدمات به زائران انجام داد. همچنین با رایزنی‌های صورت‌گرفته و در راستای تقویت اعتماد و مشارکت محلی، بخشی از مأموریت خدمت‌رسانی در ۳۵ زائرشهر و زائرسرای شهر تهران به ظرفیت‌های مردمی واگذار و پشتیبانی از نیروهای داوطلب در دستور کار قرار گرفت.

در این راستا، فعالیت‌های اداره تسهیلگری اجتماع‌محور سازمان رفاه، در سه محور اصلی تعریف و اجرا شد. محور نخست شامل فراخوان گسترده برای مشارکت مردم در محلات با تمرکز بر ایجاد زائرسراهای محلی، ارائه خدمات پذیرایی به زائران و تأمین خدمات حمل‌ونقل بود. محور دوم به جذب، ساماندهی و سازماندهی نیروهای جهادی، فعالان اجتماعی و داوطلبان خدمت‌رسان اختصاص داشت. در محور سوم نیز با بهره‌گیری از ظرفیت خانه‌های خدمات اجتماعی سراهای محلات(خانه های تکافل)، شبکه تسهیلگران اجتماعی، گروه‌های مردمی و تشکل‌های جهادی، نیروهای آماده خدمت شناسایی و برای استقرار در موکب‌ها، زائرسراها، زائرشهرها و سایر مراکز خدمت‌رسانی سازماندهی شدند.

اداره تسهیلگری اجتماع‌محور همزمان با اجرای مأموریت، با حضور میدانی در سطح محلات و بهره‌گیری از توان کارشناسان خود، ضمن رصد مستمر وضعیت اجرایی، پشتیبانی از گروه‌های مستقر در نقاط مختلف را بر عهده داشت و در موارد مورد نیاز نسبت به تأمین و جبران کمبود نیروهای داوطلب اقدام کرد تا روند خدمت‌رسانی بدون وقفه و با حداکثر کیفیت ادامه یابد.

در بخش فرهنگی، اطلاع‌رسانی و نظارت میدانی نیز این اداره با تولید و انتشار محتوای تخصصی، زمینه حضور و مشارکت گسترده‌تر ظرفیت‌های محلی را فراهم کرد. دعوت و ترغیب مدیران خانه‌های تکافل اجتماعی، تسهیلگران اجتماعی، گروه‌های داوطلب و شهروندان برای حضور فعال در مراسم از جمله اقدامات انجام‌شده در این حوزه بود. همچنین همراهی با ناظران اداره منابع انسانی در بازدید از زائرسراها، زائرشهرها و پارکینگ‌ها و نیز بازنگری، تکمیل و اصلاح محتوای تبیینی، تبلیغی و اطلاع‌رسانی مورد استفاده در موکب‌های معاونت رفاه و مشارکت‌های اجتماعی، از دیگر فعالیت‌های این اداره به شمار می‌رود.

اداره تسهیلگری اجتماع‌محور در طول برگزاری این رویداد با برقراری ارتباط مستمر با معاونت‌ها و ادارات مختلف سازمان، هماهنگی‌های اجرایی، پشتیبانی و خدماتی مورد نیاز را انجام داد و با پاسخگویی سریع به نیازهای اعلام‌شده، نقش مؤثری در انسجام‌بخشی به فرآیندهای خدمت‌رسانی ایفا کرد.

مجموعه اقدامات انجام‌شده موجب شد ظرفیت گسترده مردم، گروه‌های جهادی و داوطلبان اجتماعی در کنار توان تخصصی سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران، به شکلی منسجم و هدفمند در خدمت‌رسانی به زائران و عزاداران به کار گرفته شود و زمینه برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم فراهم آید.