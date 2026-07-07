حضور معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد در موکب صندوق تأمین خسارت

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت امور اقتصادی و دارایی، حسین فردوسی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی، با حضور در موکب صندوق تأمین خسارتهای بدنی که همزمان با آیین وداع و تشییع برپا شده است، از نزدیک در جریان روند خدمترسانی این صندوق به شرکتکنندگان در مراسم قرار گرفت.
وی در این بازدید، ضمن گفتگو با مسئولان و خادمان موکب، از تلاشهای کارکنان صندوق تأمین خسارتهای بدنی در ارائه خدمات به زائران و عزاداران قدردانی کرد.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی در ادامه این بازدید، دقایقی در کنار خادمان موکب حضور یافت و از نزدیک در جریان روند ارائه خدمات به شرکتکنندگان در مراسم قرار گرفت.
صندوق تأمین خسارتهای بدنی همزمان با برگزاری این آیین، با برپایی موکب در مسیرهای برگزاری مراسم در تهران و همچنین در کنار موکب وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان قم، به زائران و عزاداران خدمترسانی میکند.
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