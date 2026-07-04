جهانیان باید بدانند ملت ایران چه رهبر بزرگ و اثرگذاری را از دست داد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حمید پورمحمدی معاون رئیس‌جمهور با حضور در موکب خدمت‌رسانی سازمان برنامه و بودجه، از بخش‌های مختلف این موکب بازدید کرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در این بازدید، در جریان روند خدمت‌رسانی به شرکت‌کنندگان در مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، حضرت آیت‌الله‌العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) قرار گرفت.

پورمحمدی در این بازدید، ضمن گفت‌وگو با همکاران و بسیجیان حاضر در موکب، از حضور ایثارگرانه، شبانه‌روزی و داوطلبانه آنان در خدمت‌رسانی به زائران و عزاداران قدردانی کرد.

در این بازدید، «صادق لک‌زایی»، فرمانده مرکز مقاومت بسیج سازمان برنامه و بودجه کشور، گزارشی از روند برپایی موکب، نحوه خدمت‌رسانی، اقلام پذیرایی و خدمات ارائه‌شده به شرکت‌کنندگان در مراسم ارائه کرد.

پورمحمدی در حاشیه این بازدید در گفت‌وگویی با خبرنگاران، با اشاره به اقدامات و خدمات سازمان برنامه و بودجه کشور در دوران جنگ تحمیلی اخیر، از شخصیت والای رهبر شهید انقلاب اسلامی تجلیل کرد و خواستار برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم وداع و تشییع ایشان شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: این مراسم باید با شکوهی درخور برگزار شود تا جهانیان بدانند ملت ایران چه رهبر بزرگ، حکیم و اثرگذاری را از دست داده‌اند.