مقدمات اجرای طرح پزشک خانواده در دلفان فراهم شده است

سید سعید شاهرخی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در سخنانی، اظهار داشت: شهرستان دلفان به‌عنوان پایلوت طرح نظام ارجاع و پزشک خانواده انتخاب شده است.

وی با بیان اینکه مقدمات اجرای این طرح در لرستان و این شهرستان فراهم شده تا سیستم نظام ارجاع شکل بگیرد و در کل استان تسری پیدا کند، گفت: اجرای این طرح موجب دسترسی آسان به خدمات پزشکی، بهداشتی و درمانی خواهد شد.

استاندار لرستان، تأکید کرد: خانواده‌ای که با مراجعه به پزشک عمومی کارش راه می‌افتد، خیلی راحت خدمات موردنیاز خودش را دریافت می‌کند و چنانچه نیاز به مراجعه به سطوح بالاتر پزشکی داشته باشد به‌راحتی و با کمترین هزینه خدمات بهداشتی و درمانی را دریافت خواهد کرد.