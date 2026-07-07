حجتالاسلام سید احمدرضا شاهرخی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مقرر شده که با حمایتهای استاندار لرستان، مشکلات نهادهای دینی و مذهبی در استان رفع شود و این نهادها بیش از گذشته بتوانند وظایف خودشان را عملیاتی کنند.
وی با اشاره به منزل آیتالله «کمالوند» در شهر خرمآباد، عنوان کرد: مقرر شده که با مساعدت استاندار لرستان و همچنین همراهی و هماهنگی شهرداری و شورای شهر خرمآباد، به موزه مفاخر روحانیت استان لرستان تبدیل شود.
نماینده ولیفقیه در لرستان، افزود: روحانیت استان لرستان، جزء مفاخر ملی و کشوری هستند.
حجتالاسلام شاهرخی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به خانه تاریخی آیتالله شیخ عبدالرحمان لرستانی، گفت: ایشان جزء شخصیتهای ممتاز دینی، فرهنگی سیاسی لرستان در سال ۱۳۰۰ بودهاند، مقرر شد که این خانه تاریخی نیز تبدیل به موزه شود.
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