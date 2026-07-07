مدیرکل وزارت بهداشت غزه: بازسازی بیمارستانهای غزه اولویتی فوری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، منیر البرش، مدیرکل وزارت بهداشت در نوار غزه تاکید کرد که استعفای کمیته اضطراری، زمینه را برای فعالیت کمیته ملی فراهم می‌کند و نشان‌ دهنده درک حساسیت مرحله‌ای است که غزه با آن روبرو است.

البرش گفت: اکنون توپ در زمین میانجی‌ها و حامیان بین‌المللی است تا مرحله آینده را با موفقیت پیش ببرند.

وی با اشاره به گذشت هزار روز از جنگ علیه غزه افزود: هزار روز را میان مرگ و زندگی گذراندیم و انسان را در نهایت ضعف و در بالاترین درجات پایداری دیدیم.

مدیرکل وزارت بهداشت غزه همچنین خواستار نجات دکتر حسام ابوصفیه شد و گفت: او از جهان آزاد کمک می‌طلبد و جانش در خطر است.

البرش تاکید کرد: بازسازی و احیای بیمارستان‌ها اولویتی فوری است و باید تجهیزات پزشکی، سوخت و امکانات لازم وارد غزه شود و گذرگاه‌ها برای انتقال مجروحان باز شود.

وی اعلام کرد: بیش از ۲۰ هزار مجروح در انتظار درمان خارج از غزه هستند، در حالی که بیش از ۱۵۰۰ بیمار جان خود را در انتظار انتقال برای درمان از دست داده‌اند.

البرش در پایان هشدار داد که رژیم صهیونیستی با جلوگیری از ورود غذا، دارو و امکانات لازم برای مراقبت از مادران و کودکان، باعث وخامت بی‌سابقه اوضاع بهداشتی در نوار غزه شده است.