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۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۵:۲۲

رژیم صهیونیستی ۳۸ بیمارستان در جنگ غزه را از خدمت رسانی خارج کرد

رژیم صهیونیستی ۳۸ بیمارستان در جنگ غزه را از خدمت رسانی خارج کرد

وزارت بهداشت غزه با تشریح پیامدهای هزار روز جنگ با رژیم صهیونیستی اعلام کرد که ده‌ها بیمارستان و مرکز درمانی از چرخه خدمت خارج شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری «فلسطین الیوم»، وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که نظام سلامت این باریکه طی هزار روز جنگ هدف حملات گسترده قرار گرفته که در نتیجه آن، ۳۸ بیمارستان و ۹۶ مرکز درمانی از خدمت رسانی خارج شده‌اند و بیش از هزار و ۷۰۰ نفر از کادر پزشکی به شهادت رسیده‌اند.

این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که بیش از ۳۲۰ نفر از کارکنان بخش سلامت بازداشت شده‌اند و با ادامه بسته بودن گذرگاه‌ها، کمبود دارو از ۵۱ درصد و کمبود تجهیزات و ملزومات پزشکی از ۵۹ درصد فراتر رفته است.

وزارت بهداشت غزه افزود که شمار قربانیان از آغاز جنگ تاکنون به ۷۳ هزار و ۷۴ شهید و ۱۷۳ هزار و ۵۳۷ زخمی رسیده است که از این میان، یک‌ هزار و ۵۹ نفر پس از اجرایی شدن آتش‌بس جان خود را از دست داده‌اند.

کد مطلب 6879612

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