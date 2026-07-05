رژیم صهیونیستی ۳۸ بیمارستان در جنگ غزه را از خدمت رسانی خارج کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری «فلسطین الیوم»، وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که نظام سلامت این باریکه طی هزار روز جنگ هدف حملات گسترده قرار گرفته که در نتیجه آن، ۳۸ بیمارستان و ۹۶ مرکز درمانی از خدمت رسانی خارج شده‌اند و بیش از هزار و ۷۰۰ نفر از کادر پزشکی به شهادت رسیده‌اند.

این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که بیش از ۳۲۰ نفر از کارکنان بخش سلامت بازداشت شده‌اند و با ادامه بسته بودن گذرگاه‌ها، کمبود دارو از ۵۱ درصد و کمبود تجهیزات و ملزومات پزشکی از ۵۹ درصد فراتر رفته است.

وزارت بهداشت غزه افزود که شمار قربانیان از آغاز جنگ تاکنون به ۷۳ هزار و ۷۴ شهید و ۱۷۳ هزار و ۵۳۷ زخمی رسیده است که از این میان، یک‌ هزار و ۵۹ نفر پس از اجرایی شدن آتش‌بس جان خود را از دست داده‌اند.