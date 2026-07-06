آمار وحشتناک از حملات رژیم صهیونیستی به غزه و لبنان 

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه انگلیسی گاردین به نقل از شرکت البیت سیستمز فاش کرد که سیستم فرماندهی و کنترل دیجیتال را با هدف نقشه‌برداری از افراد، خودروها و سایر اشیاء در اختیار ارتش رزیم صهیونیستی قرار داده است.

این روزنامه انگلیسی افزود که شرکت صهیونیستی البیت سیستمز به عنوان بزرگترین تامین کننده تسلیحات ارتش رژیم صهیونیستی فاش کرد که سیستم فرماندهی و کنترل دیجیتال «تزایاد» را با هدف نقشه برداری از افراد، خودروها و سایر اشیاء در اختیار ارتش قرار داده است.

بر اساس ارائه ارائه شده توسط این شرکت در یک کنفرانس نظامی در لندن این سیستم حدود ۸۵۰ هزار هدف را در عملیات های نظامی بین ۷ اکتبر تا پایان سال ۲۰۲۵، مورد اصابت قرار داده که به صورت متوسط روزانه هزار هدف در روز در طول دو سال اول جنگ در غزه و لبنان مورد اصابت قرار گرفته اند.

این شرکت توضیح داد که این برنامه در سیستم فرماندهی دیجیتال ارتش اسرائیل برای آماده سازی حملات احتمالی از زمین، دریا یا هوا استفاده می شود.

بر اساس این گزارش اهداف مذکور توسط میکی ادلشتاین سرلشکر ذخیره ارتش ارائه شد. وس برایانت، مشاور ارشد سابق هدف گیری و تحلیلگر سیاست در پنتاگون که در ارزیابی آسیب غیرنظامیان متخصص است، اذعان کرد که تعداد ۸۵۰ هزار حمله بسیار نگران کننده است.

برایانت توضیح داد که جمعیت غزه قبل از اکتبر ۲۰۲۳ بالغ بر ۲.۲ میلیون نفر بوده که ۳۰۰ هزار ساختمان مستقر بوده اند، اما ارتشرژیم صهیونیستی، بیش از نیمی از جمعیت و اکثریت زیرساخت های نوار غزه را هدف قرار داده است.

رژیم صهیونیستی نسل کشی علیه غزه را از اکتبر ۲۰۰۳ آغاز کرده که در آن بیش از ۷۳۰۹۰ شهید و ۱۷۳۵۵۳ نفر مجروح شده اند. در طول این جنگ، اشغالگران به کودکان و زنان غیرنظامی، تیم‌های بهداشتی و کارگران در زمینه‌های مختلف اجتماعی حمله می‌کنند و ساختمان‌های مسکونی را منفجر می‌کنند که نقض آشکار قوانین بین‌المللی است.