به گزارش خبرگزاری مهر، در هیاهوی پوشش رسانه‌ای مراسم تشییع، موکب رسانه‌ای همراه اول میزبان چهره‌های متفاوتی بود. یکی از این مهمانان، احمدعلی یزدان‌بخش، وکیل دادگستری در آلمان و فعال رسانه‌ای بود که نگاهی متفاوت به بازتاب جهانی این رویداد داشت. او که خود برای دیدن «واقعیت با چشم خودش» به میان مردم آمده بود، معتقد است این حضور، پیامی فراتر از یک عزاداری داخلی دارد.

یزدان‌بخش حضور میلیونی مردم، به‌ویژه در گرمای طاقت‌فرسا را یک «سیلی بزرگ» برای رسانه‌های غربی می‌داند که تصویری دیگر از ایران ارائه می‌دهند. او می‌گوید: «در خارج از کشور متاسفانه رسانه‌ها نمی‌گذارند حرف حقیقت به گوش مردم برسد و فکر می‌کنند اکثر مردم ایران مخالف هستند. این حضور بالای ۱۵ میلیون نفری، واقعیتی است که دیگر نمی‌توانند پنهانش کنند.»

این فعال رسانه‌ای معتقد است رسانه‌های جریان اصلی با در دست گرفتن واژه‌ها، افکار عمومی را هدایت می‌کنند: «وقتی ما می‌گوییم مرگ بر آمریکا، منظورمان مردم آمریکا نیست؛ ما دوستان آمریکایی زیادی داریم. مشکل ما با امپریالیسم و کودک‌کشی است.»

او این تصویرسازی را در مورد برنامه هسته‌ای ایران نیز صادق می‌داند و با کنایه ادامه می‌دهد: «چهل سال است می‌گویند شما دنبال بمب هسته‌ای هستید. ملت ایران آنقدر نخبه دارد که اگر می‌خواستیم، می‌توانستیم بسازیم. ما دنبالش نیستیم. انگار کافر همه را به کیش خود پندارد.»

با این حال، یزدان‌بخش به یک پدیده جدید امیدوار است؛ قدرت اینفلوئنسرها و رسانه‌های مردمی. او با اشاره به بازخوردهای مثبتی که از ایرانیان خارج از کشور گرفته، تاکید می‌کند: «این اینفلوئنسرهای عزیز توانستند با دوربین گوشی‌شان واقعیتی را نشان دهند که آنها با چندین میلیارد دلار نتوانستند حذفش کنند.»

یک موکب حرفه‌ای برای حمایت از روایتگران



یزدان‌بخش که از نزدیک خدمات موکب رسانه‌ای همراه اول را تجربه کرده بود، این اقدام را بخشی از جنگ روایت‌ها می‌داند و می‌گوید: «موکب خیلی حرفه‌ای طراحی شده، امکانات خوبی دارد و برخورد عوامل هم بسیار مناسب است.» او همچنین بر لزوم معرفی بیشتر این ظرفیت تاکید می‌کند و معتقد است اطلاع‌رسانی درباره چنین امکاناتی، می‌تواند به حمایت موثرتر از خبرنگاران، فعالان رسانه‌ای و اینفلوئنسرها کمک کند.