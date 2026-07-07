ادارات دولتی قم چهارشنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۵ تعطیل خواهند بود

به گزارش خبرگزاری مهر، اطلاعیه معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری قم به شرح زیر است:

ضمن قدردانی از حضور پرشور، باشکوه و ولایت‌مدارانه مردم شریف استان و همچنین همکاری و مشارکت ارزشمند مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی در برگزاری مراسم بدرقه و وداع « آقای شهید ایران»، به آگاهی می‌رساند:در پی برگزاری مراسم وداع با قائد شهید امت و به‌منظور تسهیل در تردد، فراهم‌سازی زمینه مشارکت گسترده شهروندان در آیین سوگواری و برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم وداع در شهر مقدس قم، بنا به موافقت استاندار محترم، فعالیت کلیه ادارات، دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات و نهادهای دولتی استان در روز چهارشنبه مورخ ۱۷ تیرماه ۱۴۰۵ تعطیل محدود خواهد بود.



موارد استثنا:

واحدهای عملیاتی دستگاه‌های خدمات‌رسان، مراکز بهداشتی و درمانی، بیمارستان‌ها، مراکز نظامی و انتظامی، نیروهای دارای نوبت‌کاری (شیفت) و سایر واحدهایی که به تشخیص بالاترین مقام دستگاه، استمرار خدمت آنان ضروری است، از مفاد این بخشنامه مستثنی بوده و مطابق برنامه‌ریزی انجام‌شده به ارائه خدمات خواهند پرداخت.



نحوه فعالیت بانک‌ها:

نحوه فعالیت شعب بانک‌های استان در روز یادشده، پس از هماهنگی با استانداری و توسط کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان، به‌صورت شعب کشیک اعلام خواهد شد.