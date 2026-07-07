وقوع یک حادثه دریایی نزدیک تنگه هرمز

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس (UKMTO) امروز سه شنبه با صدور بیانیه‌ای ادعا کرد که حادثه دریایی برای یک نفتکش در حال عبور از تنگه هرمز دریافت کرده است.

بر اساس ادعای این وبگاه، این نفتکش مورد اصابت یک پرتابه ناشناس قرار گرفته و گمان می‌رود دچار آسیب‌ دیدگی سازه‌ ای شده باشد. هیچ‌گونه تلفات جانی یا پیامد زیست‌محیطی گزارش نشده است.

تحقیقات سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس در این زمینه ادامه دارد.

به شناورها توصیه می‌شود با احتیاط تردد کنند و هرگونه فعالیت مشکوک را به UKMTO گزارش دهند.