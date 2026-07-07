به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز سه شنبه در سخنانی اعلام کرد: روسیه از مذاکرات مربوط به تنگه هرمز استقبال می‌کند. امیدواریم این مذاکرات وضعیت تنگه هرمز را به پیش از حملات آمریکا و اسرائیل علیه ایران بازگرداند.

وزیر خارجه روسیه پیرامون امتناع اوکراین از تحویل گرفتن اجساد کشته‌ شدگان در کنستانتینوفکا گفت: این موضوع تأیید می‌کند که رژیم کی یف به زنده‌ ها یا مرده‌ ها نیازی ندارد. افزایش تولیدات نظامی در کشورهای ناتو با هدف تقویت رژیم زلنسکی تا آخرین نفر است.

سرگئی لاوروف سپس اضافه کرد: نظامی‌ سازی ناتو شکست خواهد خورد. روسیه در انکوریج با پیشنهادهای آمریکا موافقت کرد، هرگونه تفسیر دیگری از این مسئله نامناسب خواهد بود.