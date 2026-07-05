نیروی دریایی آمریکا جستجوی ملوان مفقود را متوقف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا مستقر در بحرین امروز یکشنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: ما عملیات جستجوی فعالانه برای یافتن ملوان مفقودشده که در پی سقوط یک بالگرد در دریای عرب ناپدید شده بود، را متوقف کردیم.

بر اساس بیانیه ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا مستقر در بحرین، ۱۰۲ ساعت جستجو پایان یافته است.

این در حالیست که دهم تیر ماه ناوگان پنجم آمریکا با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی ایکس اعلام کرد که نیروی دریایی این کشور پس از فرود اضطراری یک فروند بالگرد MH-۶۰S Sea Hawk که به ناو هواپیمابر USS George H.W. Bush تعلق داشت، در جستجوی یک خدمه مفقود شده است.

ناوگان پنجم آمریکا اعلام کرده بود: هیچ نشانه‌ای مبنی بر اینکه فرود اضطراری بالگرد نتیجه اقدام خصمانه بوده باشد، وجود ندارد؛ علت حادثه در دست بررسی است.