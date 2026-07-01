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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۰۵

فرود اضطراری بالگرد آمریکایی در دریای عرب؛ یک نظامی‌ آمریکایی مفقود شد

فرود اضطراری بالگرد آمریکایی در دریای عرب؛ یک نظامی‌ آمریکایی مفقود شد

ناوگان پنجم آمریکا در پیامی از فرود اضطراری بالگرد آمریکایی در دریای عرب و مفقود شدن یک نظامی‌ این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استارز، ناوگان پنجم آمریکا با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی ایکس اعلام کرد که نیروی دریایی این کشور پس از فرود اضطراری یک فروند بالگرد MH-۶۰S Sea Hawk که به ناو هواپیمابر USS George H.W. Bush تعلق داشت، در جستجوی یک خدمه مفقود شده است.

بر اساس اعلام این رسانه، فرود اضطراری این بالگرد آمریکایی در دریای عرب رخ داده است.

۳ نفر از ۴ خدمه بالگرد نجات یافته و در وضعیت پایداری در عرشه ناو هواپیمابر George H.W. Bush قرار دارند؛ اما عملیات جستجو توسط یگان‌ های نیروی دریایی آمریکا برای یافتن تنها خدمه مفقودشده آن همچنان ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری الجزیره، ناوگان پنجم آمریکا افزود: هیچ نشانه‌ای مبنی بر اینکه فرود اضطراری بالگرد نتیجه اقدام خصمانه بوده باشد، وجود ندارد؛ علت حادثه در دست بررسی است.

کد مطلب 6876944

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