جان باختن یک نفر بر اثر واژگونی جت اسکی در کوچک محله انزلی

عصمت محمددوست در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: دو نفر بدون پوشیدن جلیقه نجات سوار بر یک دستگاه جت اسکی فاقد مجوز تردد شده بودند که در محدوده روستای کوچک محله دچار حادثه شدند.

وی با اشاره به حضور به موقع نیروهای امدادی، افزود: با هماهنگی فرمانداری، هیئت نجات غریق شهرستان، اداره بنادر و دریانوردی گیلان، مرزبانی و سایر نیروهای امدادی پای کار آمدند، اما متأسفانه یکی از سرنشینان در این حادثه جان باخت.

فرماندار انزلی با بیان اینکه حادثه در فاصله ۹۰۰ متری از ساحل رخ داده بود، تصریح کرد: به دلیل دوری از خط ساحلی، امکان امدادرسانی مؤثر توسط نجات غریق ها وجود نداشت.

محمددوست تصربح کرد: تأکید می شود شهروندان و مسافران حتماً توصیه های ایمنی و هشدارهای دریایی را جدی گرفته و از فعالیت با شناورهای غیرمجاز خودداری کنند.