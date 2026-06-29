به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرحمان واثقی در تشریح جزئیات این حادثه، اظهار کرد: روز گذشته گزارشی مبنی بر غرق‌شدگی یک شهروند در محدوده ساحل دریا پس از طولا، اسکله هامون روبه‌روی اداره راه به مرکز ارتباطات اورژانس قشم اعلام شد.

وی افزود: کارشناسان مرکز ارتباطات اورژانس بلافاصله پس از دریافت گزارش، ضمن ارائه آموزش‌ها و توصیه‌های اولیه به تماس‌گیرنده یک دستگاه آمبولانس از پایگاه شهری قشم را به محل حادثه اعزام کردند تا خدمات امدادی در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه شود.

مسئول اورژانس پیش‌بیمارستانی قشم، ادامه داد: پس از حضور کارشناسان اورژانس در محل ارزیابی‌های اولیه انجام شد. بررسی‌ها نشان داد مصدوم که بانویی میانسال بود، پیش از رسیدن نیروهای اورژانس توسط نجات‌غریق از آب خارج شده و اقدامات اولیه برای حفظ جان وی انجام شده است.

واثقی تصریح کرد: کارشناسان اورژانس پس از انجام اقدامات درمانی، پایش و مانیتورینگ مستمر علائم حیاتی و اطمینان از مناسب بودن سطح هوشیاری بیمار وی را برای انجام بررسی‌های تکمیلی و دریافت خدمات تخصصی‌تر به بیمارستان پیامبر اعظم (ص) قشم منتقل کردند.

وی با تأکید بر اهمیت اطلاع‌رسانی سریع حوادث و هماهنگی میان شهروندان، نجات‌غریق و نیروهای امدادی، خاطرنشان کرد: سرعت عمل در اعلام حادثه، اقدام مؤثر نجات‌غریق و اعزام فوری تیم اورژانس، نقش تعیین‌کننده‌ای در نجات جان این شهروند داشت.

مسئول اورژانس پیش‌بیمارستانی قشم با اشاره به افزایش دمای هوا و حضور گسترده شهروندان و گردشگران در سواحل از مردم خواست تنها در سواحل ایمن و دارای نجات غریق شنا کنند و از ورود به مناطق حادثه‌خیز، ناشناخته و فاقد پوشش امدادی خودداری کنند.

واثقی در پایان با تأکید بر رعایت نکات ایمنی در زمان استفاده از سواحل و تفریحات دریایی، اظهار کرد: توجه به هشدارهای محلی، پرهیز از شنا در ساعات نامناسب و خودداری از ورود به نقاط پرخطر، مهم‌ترین راهکار برای پیشگیری از حوادث دریایی و حفظ سلامت شهروندان و گردشگران است.