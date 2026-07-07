به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری راشا تودی، پروفسور عبداللهی دانلادی، عضو جنبش اسلامی نیجریه در سخنانی اعلام کرد: نتانیاهو به ترامپ القا کرده بود که کشتن (شهادت) علی خامنه‌ای ایران را به هرج‌ و مرج می‌کشاند.

عضو جنبش اسلامی نیجریه در این خصوص ادامه داد: این اقدام، نتیجه‌ ای معکوس به بار آورد. همه گروه ها متحد و یکصدا شدند. مراسم تشییعی که اکنون در حال برگزاری است نشان می دهد که ایا این کشور (ایران) متزلزل شده است یا نه. تخمین زده می شود که حدود ۳۰ میلیون نفر در آن شرکت کرده و اشک ریختند. آن ها برای درگذشت رهبرشان عزاداری کردند. ترامپ هم خود گفت که از گریه کردن مردم در ایران متعجب شده است. او فکر می کرد که ایرانی ها رهبرشان را دوست ندارند.

پروفسور عبداللهی دانلادی سپس افزود: آمریکا و اسرائیل تروریست‌ های واقعی هستند.