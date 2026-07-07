کشف ۴۳۷ ماینر غیرمجاز در سه ماهه نخست امسال

به گزارش خبرنگار مهر، محمود محمودی،بعد از ظهر سهشنبه، در جمع خبرنگاران، از کشف و جمعآوری ۴۳۷ دستگاه استخراج غیرقانونی رمزارز در سه ماهه نخست امسال خبر داد و اظهار کرد: این دستگاهها در قالب ۲۱ مزرعه غیرمجاز شناسایی شدند که توان مصرفی آنها یکهزار و ۳۹۸ کیلووات بود.
وی که مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران است، افزود: با جمعآوری این ماینرها از هدررفت سالانه ۱۲ میلیون و ۲۴۹ هزار و ۹۸۹ کیلووات ساعت انرژی، معادل مصرف برق پنج هزار و ۵۰۴ خانوار جلوگیری شد و پرونده متخلفان برای رسیدگی به دستگاه قضایی ارسال شده است.
محمودی با تأکید بر برخورد قاطع با استخراج غیرقانونی رمزارز تصریح کرد: این فعالیتها علاوه بر ایجاد فشار بر شبکه توزیع، خطر آتشسوزی و آسیب به تجهیزات برقی را افزایش میدهد. تاکنون نیز در مجموع ۶۱۹ مزرعه غیرمجاز با ۱۰ هزار و ۱۹۴ دستگاه ماینر در استان تهران شناسایی و جمعآوری شده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران در ادامه با اشاره به اجرای طرح «مهتاب» گفت: تعویض کنتورهای معیوب یکی از مهمترین دستاوردهای این طرح است، زیرا جایگزینی این کنتورها ضمن ثبت دقیق مصرف برق، نقش مؤثری در مدیریت مصرف، کاهش تلفات و افزایش بهرهوری شبکه دارد.
وی افزود: در قالب طرح مهتاب، جمعآوری برقهای غیرمجاز، شناسایی کنتورهای دستکاریشده و مقابله با جلوههای بدمصرفی نیز در دستور کار قرار دارد و برآوردها نشان میدهد حذف بدمصرفیها میتواند بیش از ۱۵ درصد در مصرف برق صرفهجویی ایجاد کند.
محمودی همچنین از اقدامات گسترده شرکت توزیع نیروی برق استان تهران برای برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید خبر داد و اظهار کرد: با صرف ۱۲ هزار و ۷۴۰ نفرساعت کار، برق پایدار یکهزار و ۱۰۲ موکب، پنج آشپزخانه، ۱۳ پارکینگ، یک زائرسرای ۱۰ هزار نفری و مسیرهای تردد زائران در مناطق ۲۲ گانه استان تأمین شد.
وی در پایان با قدردانی از تلاش نیروهای عملیاتی صنعت برق، بر تداوم اجرای برنامههای مدیریت مصرف، مقابله با برقهای غیرمجاز و ارتقای پایداری شبکه توزیع برق استان تهران تأکید کرد.
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