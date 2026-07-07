۳۵ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز در بوشهر کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا حشمتی صبح سهشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این عملیات در چارچوب طرح ملی «مهتاب» و با هماهنگی دادستان بوشهر و مقامهای قضایی انجام شد و در جریان آن ۳۵ دستگاه ماینر غیرمجاز کشف و ضبط شد.
وی با اشاره به تداوم برخورد با مراکز غیرقانونی استخراج رمزارز افزود: از زمان آغاز اجرای این طرح تاکنون بیش از پنج هزار دستگاه ماینر غیرمجاز در نقاط مختلف استان بوشهر شناسایی و جمعآوری شده است.
حشمتی با بیان اینکه کشف این تعداد دستگاه، حدود ۱۲۰ کیلووات از بار تحمیلی بر شبکه برق را کاهش داده است، گفت: این میزان ظرفیت پس از جمعآوری تجهیزات غیرمجاز، دوباره در اختیار شبکه سراسری برق قرار گرفت.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر ادامه داد: فعالیت مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز با افزایش مصرف برق، پایداری شبکه را با اختلال مواجه کرده و خسارتهای قابل توجهی به صنعت برق و مشترکان وارد میکند.
وی خاطرنشان کرد: هر دستگاه ماینر مصرفی در حد یک کولر گازی دارد و فعالیت همزمان تعداد زیادی از این دستگاهها در یک محل، بار سنگینی بر شبکه برق تحمیل میکند که میتواند به افت ولتاژ و بروز خاموشیهای ناخواسته منجر شود.
حشمتی تأکید کرد: استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمزارز، علاوه بر تحمیل هزینههای سنگین به صنعت برق، مدیریت مصرف انرژی را با چالش روبهرو کرده و فشار مضاعفی بر زیرساختهای شبکه وارد میکند؛ از این رو برخورد با این مراکز به صورت مستمر و با همکاری دستگاه قضایی، نهادهای امنیتی و نیروی انتظامی در دستور کار شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر قرار دارد.
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