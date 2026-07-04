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۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۱

۲.۲ مگاوات مصرف برق ادارات آذربایجان‌ غربی کاهش یافت

۲.۲ مگاوات مصرف برق ادارات آذربایجان‌ غربی کاهش یافت

ارومیه - مدیرعامل شرکت توزیع برق آذربایجان غربی از کاهش ۲.۲ مگاواتی مصرف برق ادارات طی ۷۲ ساعت آینده خبر داد.

طاهر کیامهر در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در پی تشدید نظارت بر مصرف برق مشترکان اداری و اجرای مستمر برنامه‌های مدیریت بار ۲.۲ مگاوات در مصرف برق ادارات کاهش یافته است، افزود: در این راستا، طی سه ۷۲ ساعت گذشته برق ۲۳۲ مشترک اداری به دلیل عدم رعایت الگوی مصرف قطع شده است.

وی ادامه داد: بخش عمده این مشترکان را بانک‌ها، شهرداری‌ها، ادارات امور آب، شرکت‌های آب و فاضلاب، شعب سازمان تأمین اجتماعی، مراکز حوزه هنری و بخش‌های اداری نیروی انتظامی تشکیل می‌دهند که پس از بی‌توجهی به اخطارها، مشمول اعمال محدودیت مصرف شده‌اند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانذغربی اضافه کرد: همچنین همزمان با برگزاری هفتمین مانور سراسری طرح ملی «مهتاب» در استان، بیش از ۱۰۲ هزار و ۶۷۵ کیلووات‌ساعت انرژی احصا و ۱۲۴ مورد انشعاب غیرمجاز شناسایی و جمع‌آوری شد.

کیامهر اظهار کرد: در جریان این مانور، ۱۲۴ مورد انشعاب غیرمجاز برق شناسایی و جمع‌آوری شد و همچنین ۸۱ دستگاه کنتور معیوب تعویض و ۴۲ دستگاه کنتور جدید نیز برای مشترکان نصب شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان‌غربی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای مدیریت مصرف برق در استان گفت: در این مانور ۱۵۱ دستگاه فیوز محدودکننده نیز برای کنترل بار مشترکان نصب شد.

کیامهر ادامه داد: با اجرای اقدامات فنی و نظارتی در این طرح، در مجموع ۱۰۲ هزار و ۶۷۵ کیلووات‌ ساعت انرژی احصا شد که این اقدام نقش مهمی در کاهش هدررفت انرژی و افزایش پایداری شبکه برق استان دارد.

وی از دیگر اقدامات انجام شده در این مانور به فروش ۱۷ فقره انشعاب غیردائم، تبدیل سه هزار و ۳۳۶ متر شبکه سیمی به کابل خودنگهدار و همچنین تست و بازرسی ۴۱ انشعاب چاه کشاورزی و ۱۷ حلقه چاه غیرمجاز اشاره کرد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان‌غربی اضافه کرد: در قالب این مانور، ۸۴۸ مورد بازدید و اقدام مرتبط با مقابله با بدمصرفی و همچنین ۸۳۹ مورد پیگیری و وصول مطالبات مراکز رفاهی و مصارف تجاری نیز انجام شد.

کیامهر با اشاره به اقدامات فرهنگی و نظارتی در این طرح گفت: در این مانور ۴۰۴ مورد تست و بازرسی کنتور مساجد و مراکز مذهبی نیز انجام شد.

وی تاکید کرد: با توجه به جایگاه فرهنگی، اجتماعی و دینی مساجد، این مراکز می‌توانند به‌عنوان الگوی عملی مدیریت مصرف برق در جامعه ایفای نقش کنند و رعایت اصول مصرف بهینه در این اماکن علاوه بر کمک به پایداری شبکه برق، زمینه ترویج فرهنگ صرفه‌جویی و مسئولیت‌پذیری در مصرف انرژی را در جامعه فراهم می‌کند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی با تاکید بر ضرورت مقابله جدی با جلوه‌های بدمصرفی تصریح کرد: امروز هرگونه استفاده خارج از الگوی مصرف، از روشنایی‌های غیرضروری و تجهیزات پرمصرف گرفته تا مصرف نامتعارف در واحدهای صنفی، تجاری و سایر مشترکان، می‌تواند بر پایداری شبکه برق اثرگذار باشد و برق‌بانان با حضور میدانی خود، نقش موثری در شناسایی و گزارش این موارد ایفا می‌کنند.

کد مطلب 6879119

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