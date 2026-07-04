۲.۲ مگاوات مصرف برق ادارات آذربایجان‌ غربی کاهش یافت

طاهر کیامهر در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در پی تشدید نظارت بر مصرف برق مشترکان اداری و اجرای مستمر برنامه‌های مدیریت بار ۲.۲ مگاوات در مصرف برق ادارات کاهش یافته است، افزود: در این راستا، طی سه ۷۲ ساعت گذشته برق ۲۳۲ مشترک اداری به دلیل عدم رعایت الگوی مصرف قطع شده است.

وی ادامه داد: بخش عمده این مشترکان را بانک‌ها، شهرداری‌ها، ادارات امور آب، شرکت‌های آب و فاضلاب، شعب سازمان تأمین اجتماعی، مراکز حوزه هنری و بخش‌های اداری نیروی انتظامی تشکیل می‌دهند که پس از بی‌توجهی به اخطارها، مشمول اعمال محدودیت مصرف شده‌اند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانذغربی اضافه کرد: همچنین همزمان با برگزاری هفتمین مانور سراسری طرح ملی «مهتاب» در استان، بیش از ۱۰۲ هزار و ۶۷۵ کیلووات‌ساعت انرژی احصا و ۱۲۴ مورد انشعاب غیرمجاز شناسایی و جمع‌آوری شد.

کیامهر اظهار کرد: در جریان این مانور، ۱۲۴ مورد انشعاب غیرمجاز برق شناسایی و جمع‌آوری شد و همچنین ۸۱ دستگاه کنتور معیوب تعویض و ۴۲ دستگاه کنتور جدید نیز برای مشترکان نصب شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان‌غربی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای مدیریت مصرف برق در استان گفت: در این مانور ۱۵۱ دستگاه فیوز محدودکننده نیز برای کنترل بار مشترکان نصب شد.

کیامهر ادامه داد: با اجرای اقدامات فنی و نظارتی در این طرح، در مجموع ۱۰۲ هزار و ۶۷۵ کیلووات‌ ساعت انرژی احصا شد که این اقدام نقش مهمی در کاهش هدررفت انرژی و افزایش پایداری شبکه برق استان دارد.

وی از دیگر اقدامات انجام شده در این مانور به فروش ۱۷ فقره انشعاب غیردائم، تبدیل سه هزار و ۳۳۶ متر شبکه سیمی به کابل خودنگهدار و همچنین تست و بازرسی ۴۱ انشعاب چاه کشاورزی و ۱۷ حلقه چاه غیرمجاز اشاره کرد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان‌غربی اضافه کرد: در قالب این مانور، ۸۴۸ مورد بازدید و اقدام مرتبط با مقابله با بدمصرفی و همچنین ۸۳۹ مورد پیگیری و وصول مطالبات مراکز رفاهی و مصارف تجاری نیز انجام شد.

کیامهر با اشاره به اقدامات فرهنگی و نظارتی در این طرح گفت: در این مانور ۴۰۴ مورد تست و بازرسی کنتور مساجد و مراکز مذهبی نیز انجام شد.

وی تاکید کرد: با توجه به جایگاه فرهنگی، اجتماعی و دینی مساجد، این مراکز می‌توانند به‌عنوان الگوی عملی مدیریت مصرف برق در جامعه ایفای نقش کنند و رعایت اصول مصرف بهینه در این اماکن علاوه بر کمک به پایداری شبکه برق، زمینه ترویج فرهنگ صرفه‌جویی و مسئولیت‌پذیری در مصرف انرژی را در جامعه فراهم می‌کند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی با تاکید بر ضرورت مقابله جدی با جلوه‌های بدمصرفی تصریح کرد: امروز هرگونه استفاده خارج از الگوی مصرف، از روشنایی‌های غیرضروری و تجهیزات پرمصرف گرفته تا مصرف نامتعارف در واحدهای صنفی، تجاری و سایر مشترکان، می‌تواند بر پایداری شبکه برق اثرگذار باشد و برق‌بانان با حضور میدانی خود، نقش موثری در شناسایی و گزارش این موارد ایفا می‌کنند.