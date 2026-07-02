کشف ۲۷ ماینر غیرمجاز در سنندج؛برق معادل مصرف ۳۰۰ خانوار به شبکه بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد سعید سلطانی از شناسایی و جمع‌آوری ۲۷ دستگاه ماینر غیرمجاز در شهرک صنعتی شماره یک سنندج خبر داد و اظهار کرد: این اقدام در راستای مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز و حفظ پایداری شبکه توزیع برق استان انجام شده است.

وی با بیان اینکه این عملیات در شهرک صنعتی شماره یک سنندج انجام شد، افزود: هر یک از این دستگاه‌های سه‌فاز حدود ۱۲ کیلووات توان مصرفی دارند و مجموع بار مصرفی آن‌ها به حدود ۳۲۴ کیلووات می‌رسد.

وی ادامه داد: این تجهیزات به‌صورت شبانه‌روزی فعالیت می‌کنند و در صورت بهره‌برداری مداوم، روزانه حدود هفت هزار و ۷۷۶ کیلووات‌ساعت و ماهانه بیش از ۲۳۳ هزار کیلووات‌ساعت انرژی الکتریکی مصرف می‌کنند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان با اشاره به تأثیر این میزان مصرف بر شبکه برق استان تصریح کرد: بار مصرفی این ۲۷ دستگاه معادل مصرف هم‌زمان برق حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ خانوار است و انرژی مصرفی روزانه آن‌ها نیز با مصرف برق ۶۵۰ تا ۹۵۰ خانوار برابری می‌کند.

سلطانی فعالیت ماینرهای غیرمجاز را یکی از عوامل فشار بر شبکه توزیع برق دانست و گفت: استخراج غیرمجاز رمزارز موجب افزایش بار ترانسفورماتورها، افت ولتاژ، افزایش تلفات شبکه و کاهش قابلیت اطمینان در تأمین برق مشترکان می‌شود.

وی تأکید کرد: جمع‌آوری این دستگاه‌ها علاوه بر جلوگیری از مصرف غیرمجاز برق، در کاهش بار شبکه، افزایش پایداری تأمین برق و صیانت از حقوق سایر مشترکان نقش مؤثری دارد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان با اشاره به تداوم برخورد با استخراج غیرمجاز رمزارز در استان خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون در مجموع ۸۰ دستگاه ماینر غیرمجاز در نقاط مختلف کردستان کشف و ضبط شده که این اقدامات به کاهش هدررفت انرژی و پایداری شبکه توزیع برق استان کمک کرده است.