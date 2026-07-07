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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۲۵

اعزام ۸۵۰۰ زائر لرستانی به مراسم وداع با رهبر شهید با ناوگان عمومی

اعزام ۸۵۰۰ زائر لرستانی به مراسم وداع با رهبر شهید با ناوگان عمومی

خرم‌آباد - مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان از اعزام هشت هزار و ۵۰۰ زائر این استان به مراسم وداع با رهبر شهید با ناوگان حمل‌ونقل عمومی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عارف امرایی عصر امروز سه‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در راستای تسهیل حضور مردم ولایت‌مدار استان لرستان در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید و با بسیج تمامی امکانات و ظرفیت‌های ناوگان اتوبوس‌رانی استان، از تاریخ ۱۱ لغایت ۱۵ تیرماه، عملیات ویژه جابه‌جایی مسافران انجام شد.

وی ادامه داد: طی این بازه زمانی، در مجموع ۴۱۶ سفر از مبدأ استان لرستان به مقصد تهران صورت گرفت که طی آن هشت هزار و ۵۵۰ نفر از هم استانی‌های عزیز برای شرکت در این مراسم بدرقه شدند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان، ضمن قدردانی از تلاش شرکت‌های حمل‌ونقل مسافربری و رانندگان زحمت‌کش ناوگان اتوبوس‌رانی که با تعهد و دقت نظر، شرایط ایمن و مطلوبی را برای جابه‌جایی زائران فراهم کردند، تصریح کرد: این اداره کل همواره در تلاش است تا با مدیریت بهینه ظرفیت‌های موجود، در رویدادهای ملی و مذهبی به بهترین نحو ممکن به مردم شریف استان خدمت‌رسانی کند.

کد مطلب 6881826

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