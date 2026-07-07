اعزام ۸۵۰۰ زائر لرستانی به مراسم وداع با رهبر شهید با ناوگان عمومی

به گزارش خبرنگار مهر، عارف امرایی عصر امروز سهشنبه در گفتوگو با رسانهها، اظهار داشت: در راستای تسهیل حضور مردم ولایتمدار استان لرستان در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید و با بسیج تمامی امکانات و ظرفیتهای ناوگان اتوبوسرانی استان، از تاریخ ۱۱ لغایت ۱۵ تیرماه، عملیات ویژه جابهجایی مسافران انجام شد.
وی ادامه داد: طی این بازه زمانی، در مجموع ۴۱۶ سفر از مبدأ استان لرستان به مقصد تهران صورت گرفت که طی آن هشت هزار و ۵۵۰ نفر از هم استانیهای عزیز برای شرکت در این مراسم بدرقه شدند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای لرستان، ضمن قدردانی از تلاش شرکتهای حملونقل مسافربری و رانندگان زحمتکش ناوگان اتوبوسرانی که با تعهد و دقت نظر، شرایط ایمن و مطلوبی را برای جابهجایی زائران فراهم کردند، تصریح کرد: این اداره کل همواره در تلاش است تا با مدیریت بهینه ظرفیتهای موجود، در رویدادهای ملی و مذهبی به بهترین نحو ممکن به مردم شریف استان خدمترسانی کند.
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