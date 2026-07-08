خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: در محورهای کندوان، هراز، سوادکوه و کیاسر، کاروان‌های خودرویی، اتوبوس‌ها و خودروهای شخصی یکی پس از دیگری در حرکت‌ هستند و در جای‌جای استان، مردم مازندران با برپایی موکب‌ها، آماده‌سازی مراکز اسکان و اجرای برنامه‌های سوگواری، خود را برای میزبانی از زائران و عزاداران آقای شهید ایران آماده کرده‌اند.

مازندران که سال‌هاست به عنوان یکی از مهم‌ترین مسیرهای دسترسی زائران شمال کشور به حرم مطهر امام رضا(ع) شناخته می‌شود، این روزها بیش از همیشه رنگ و بوی خدمت گرفته است.

پرچم‌های سیاه بر سردر شهرها، موکب‌های مردمی در میادین و حاشیه جاده‌ها، ایستگاه‌های صلواتی، بقاع متبرکه و مساجد، همه روایتگر استانی هستند که هم میزبان زائران است و هم در سوگ رهبر شهید نشسته است.

نیروهای جهادی، هیئت‌های مذهبی، بسیج، سپاه، هلال‌احمر، شهرداری‌ها، فرمانداری‌ها و ده‌ها گروه مردمی در نقاط مختلف استان مشغول خدمت‌رسانی هستند. پیر و جوان، زن و مرد، هر کدام سهمی از این میزبانی را برعهده گرفته‌اند، یکی غذا می‌پزد، دیگری چای توزیع می‌کند، گروهی اسکان زائران را مدیریت می‌کنند و عده‌ای نیز تنها با لبخند و خوش‌آمدگویی، خستگی راه را از تن مسافران می‌گیرند.

ساری؛ قلب تپنده خدمت در مرکز استان

مرکز مازندران این روزها به یکی از مهم‌ترین ایستگاه‌های «طریق‌الرضا» تبدیل شده است. در ورودی شهر، مجموعه هتل‌های آموزش فنی و حرفه‌ای برای اسکان زائران تجهیز شده و خدمات اقامتی، استراحت و پذیرایی در آن پیش‌بینی شده است.

بهروز اسکندرنیا، سرپرست فرمانداری ساری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمادگی کامل مرکز استان گفت: از ورودی شهر تا خروجی جاده نکا، همه ظرفیت‌های شهرستان برای خدمت به زائران بسیج شده است.

وی افزود: در میدان امام(ره) موکب‌های خدمت‌رسان مستقر هستند و در میدان ولیعصر(عج) نیز در مجاورت مسجد، موکب‌های مردمی با مشارکت هیئت‌های مذهبی در حال فعالیت هستند.

اسکندرنیا ادامه داد: در میدان هلال‌احمر نیز موکب‌های خدمت‌رسان فعال هستند و در امامزاده عباس(ع) دو موکب به صورت شبانه‌روزی از زائران پذیرایی می‌کنند.

وی با اشاره به محور خروجی مرکز استان اظهار کرد: در مسیر جاده نکا که مسیر اصلی حرکت زائران به سمت مشهد مقدس محسوب می‌شود، سه موکب دیگر با مشارکت مردم سمسکنده، سپاه، بسیج، فرمانداری، سازمان تبلیغات اسلامی، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و دیگر دستگاه‌های اجرایی فعالیت می‌کنند.

سرپرست فرمانداری ساری با تأکید بر اینکه هیچ زائری نباید دغدغه‌ای برای اسکان، تغذیه و استراحت داشته باشد، تصریح کرد: بیش از ۱۰ واحد نانوایی شهرستان به صورت شبانه‌روزی فعال شده‌اند و همه دستگاه‌های خدمات‌رسان با آمادگی کامل در حال فعالیت هستند.

وی همچنین از پیش‌بینی برنامه‌های ویژه برای جاماندگان مراسم در روزهای ۱۸ و ۱۹ تیرماه خبر داد و گفت: مراسم بزرگداشت استانی نیز روز ۲۲ تیرماه با حضور مردم سراسر استان در مصلای امام خمینی(ره) ساری برگزار خواهد شد.

جاده‌هایی که بوی خدمت می‌دهند

گزارش میدانی خبرنگار مهر از مسیرهای مواصلاتی مازندران نشان می‌دهد هر چند کیلومتر، موکبی برپاست. دیگ‌های بزرگ غذا روی شعله‌های آتش می‌جوشند، سماورهای بزرگ بی‌وقفه چای دم می‌کنند و خادمان، بی‌آنکه خستگی را به روی خود بیاورند، از مسافران پذیرایی می‌کنند.

در برخی نقاط، خانواده‌ها به صورت خودجوش در کنار جاده ایستاده‌اند و آب معدنی، میوه و بسته‌های پذیرایی میان زائران توزیع می‌کنند. کودکان در کنار پدران خود لیوان‌های شربت تعارف می‌کنند و بانوان، ساعت‌ها در آشپزخانه‌های موکب‌ها مشغول پخت غذا هستند.

این صحنه‌ها، بیش از هر چیز، فرهنگ مهمان‌نوازی مردم مازندران را به نمایش گذاشته است؛ فرهنگی که سال‌ها در مسیر زائران رضوی جریان داشته و امروز نیز جلوه‌ای تازه یافته است.

چالوس؛ اعزام کاروان‌های مردمی و برنامه‌های سوگواری

در غرب استان نیز شور خدمت جریان دارد. یحیی یوسف‌پور، فرماندار چالوس در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برنامه‌های متعددی در سطح شهرستان و شهر مرزن‌آباد برای گرامیداشت این ایام پیش‌بینی شده است.

وی افزود: برای انتقال علاقه‌مندان به مراسم، حدود ۱۰ دستگاه اتوبوس فراهم شده تا عاشقان بتوانند در مراسم حضور پیدا کنند.

فرماندار چالوس همچنین از اعزام موکب بسیج کارگری این شهرستان خبر داد و گفت: این موکب برای ارائه خدمات به شرکت‌کنندگان در مراسم اعزام شده و با مشارکت نیروهای جهادی و بسیجی به زائران خدمت‌رسانی خواهد کرد.

یوسف‌پور با قدردانی از همکاری امام جمعه، فرمانده سپاه، شهرداری‌های چالوس و مرزن‌آباد و دیگر دستگاه‌های اجرایی گفت: این همدلی موجب شد همه ظرفیت‌های شهرستان در مسیر خدمت به مردم قرار گیرد.

بابل؛ از جاماندگان تشییع تا آیین هفتم

در شرق و مرکز مازندران نیز برنامه‌های متعددی برای عزاداران تدارک دیده شده است. مصطفی می تبار فرماندار بابل در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از برگزاری مراسم جاماندگان تشییع رهبر شهید، آیین سوم، مجلس ختم و مراسم هفتم در روزهای مختلف خبر داد و گفت: این برنامه‌ها با حضور گسترده مردم و در نقاط مختلف شهرستان برگزار می‌شود تا کسانی که امکان حضور در مراسم اصلی را نداشته‌اند، در این آیین‌ها شرکت کنند.

وی افزود: همه دستگاه‌های اجرایی، نیروهای مردمی و هیئت‌های مذهبی برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این برنامه‌ها پای کار آمده‌اند.

سوگواری در سراسر مازندران

در کنار خدمت‌رسانی به زائران، فضای عمومی شهرهای مازندران نیز رنگ و بوی سوگواری گرفته است. مساجد، حسینیه‌ها، امامزادگان، مصلاها و میدان‌های اصلی شهرها این روزها میزبان آیین‌های عزاداری رهبر شهید، محافل قرآنی، مراسم یادبود، سخنرانی و مرثیه‌سرایی هستند.

در بسیاری از شهرها، دسته‌های عزاداری در خیابان‌های اصلی حرکت می‌کنند و مردم با حضور در این آیین‌ها، ارادت خود را به نمایش می‌گذارند.

همچنین در مناطق مختلف استان، برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی و مذهبی ویژه‌ای برای جاماندگان مراسم، خانواده‌ها، جوانان و اقشار مختلف جامعه پیش‌بینی شده است تا همه مردم بتوانند در این فضای معنوی سهیم باشند.

سوگواری در شهرهای مختلف مازندران؛ از ساری تا رامسر

همزمان با آماده‌سازی مسیرهای عبور زائران، شهرهای مختلف مازندران نیز خود را برای برگزاری آیین‌های سوگواری و بزرگداشت آماده کرده‌اند. در ساری، بابل، چالوس و دیگر شهرستان‌های استان، برنامه‌های ویژه‌ای برای جاماندگان مراسم، آیین‌های یادبود، مجالس عزاداری و اجتماعات مردمی پیش‌بینی شده است تا مردم استان نیز در این حماسه معنوی سهیم باشند.

در غرب مازندران، شهرستان رامسر نیز امسال حال و هوایی متفاوت را تجربه خواهد کرد. هیئت رزمندگان اسلام رامسر که هر ساله در دهه سوم محرم میزبان عزاداران حسینی است، امسال سوگواره «خونخواهی و عزاداری رهبر شهید» را برگزار می‌کند.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، این سوگواره از ۲۰ تیرماه به مدت پنج شب در مسجد جامع پیامبر اعظم(ص) بازار رامسر برگزار می‌شود و علاوه بر آیین‌های عزاداری سیدالشهدا(ع)، یاد و خاطره رهبر شهید نیز گرامی داشته خواهد شد.

در این مراسم، حجت‌الاسلام بیگدلو به ایراد سخن خواهد پرداخت و جمعی از مداحان شناخته‌شده کشور از جمله سیدمجید بنی‌فاطمه، کربلایی علی پورکاوه، کربلایی روح‌الله رحیمیان، کربلایی حنیف طاهری و کربلایی محسن عراقی به مرثیه‌سرایی می‌پردازند.

برگزارکنندگان این سوگواره با دعوت از عموم مردم برای حضور در این آیین، بر تداوم راه شهیدان، حفظ وحدت ملی و پاسداشت آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کرده‌اند.

بدین ترتیب، از شرق تا غرب مازندران، در کنار خدمت‌رسانی به زائران و کاروان‌های عبوری، مساجد، مصلاها، بقاع متبرکه و هیئت‌های مذهبی نیز این روزها میزبان آیین‌های عزاداری، محافل قرآنی، مجالس یادبود و مراسم‌های سوگواری هستند؛ برنامه‌هایی که فضای استان را بیش از هر زمان دیگری آکنده از شور حسینی، همدلی و مشارکت مردمی کرده است.

مازندران؛ ایستگاه همدلی و خدمت

آنچه امروز در مازندران دیده می‌شود، تنها مجموعه‌ای از برنامه‌های اجرایی نیست؛ جلوه‌ای از مشارکت اجتماعی و همدلی مردمی است. از دستگاه‌های اجرایی گرفته تا هیئت‌های مذهبی، خیران، گروه‌های جهادی و داوطلبان، همه در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند تا مسیر عبور زائران با آرامش، امنیت و خدمات مناسب همراه باشد.

اکنون «طریق‌الرضا» در مازندران روایت زنده‌ای از عشق، خدمت و مهمان‌نوازی مردمی است که با تمام توان، خانه و شهر خود را به ایستگاه استقبال از زائران تبدیل کرده‌اند. از ورودی ساری تا محور نکا، از چالوس تا بابل و در دیگر شهرهای استان، یک پیام مشترک شنیده می‌شود؛ اینکه مازندران با همه ظرفیت‌های خود آماده میزبانی از زائران و برگزاری آیین‌های سوگواری است و مردم این دیار، بار دیگر ثابت کرده‌اند که در بزنگاه‌های بزرگ، همدلی و خدمت، مهم‌ترین سرمایه آنان است.