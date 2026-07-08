ظرفیت استخراج سالانه معادن آذربایجان غربی از ۲۰ میلیون تن فراتر رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سخاوت خیرخواه با اشاره به برنامه‌های این اداره کل در بخش معدنی اظهار کرد: فعال‌سازی معادن، جلوگیری از خام‌فروشی و تکمیل زنجیره ارزش مواد معدنی از مهم‌ترین برنامه‌های این اداره‌کل در سال جاری است.

وی افزود: در همین راستا عملیات اجرایی احداث چند واحد فرآوری، به‌ویژه در حوزه سیلیس و سنگ‌های تزئینی، در استان آغاز شده تا ضمن ایجاد ارزش افزوده، زمینه افزایش بهره‌وری و توسعه فعالیت‌های معدنی فراهم شود.

خیرخواه با اشاره به برنامه‌های اداره‌کل صمت برای نوسازی تجهیزات معادن تصریح کرد: تسهیل واردات ماشین‌آلات معدنی و رفع موانع صدور مجوزهای معدنی، دو محور اصلی حمایت از بخش معدن در سال جاری است.

مدیرکل صمت استان ادامه داد: در راستای نوسازی تجهیزات معادن، واردات ماشین‌آلات معدنی با عمر کمتر از پنج سال بدون محدودیت انجام می‌شود و واردات ماشین‌آلات با عمر کمتر از ۱۰ سال نیز با در نظر گرفتن تناژ استخراج سالانه و بر اساس ضوابط قانونی تسهیل شده است.

وی ادامه داد: شورای معادن استان و کارگروه تعامل نیز به‌صورت منظم برگزار می‌شود و در هر نشست بیش از ۳۰ موضوع مرتبط با توسعه معادن و رفع مشکلات بهره‌برداران بررسی و درباره آنها تصمیم‌گیری می‌شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در سال گذشته گفت: تعیین تکلیف محدوده‌های اکتشافی معدنی از مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده برای رفع بلاتکلیفی برخی معادن مهم استان بود و تعدادی از معادن راکد نیز به چرخه تولید بازگشتند.

وی افزود: در سال گذشته، ۱۸ فقره پروانه اکتشاف و ۳۹ فقره پروانه بهره‌برداری معدنی صادر شد و در سه‌ماهه نخست سال جاری نیز ۱۲ فقره پروانه اکتشاف و ۱۵ فقره پروانه بهره‌برداری صادر شده است.

خیرخواه درباره روند صدور مجوزهای معدنی نیز اظهار کرد: میانگین زمان صدور پروانه اکتشاف در استان حدود سه تا شش ماه است و این زمان با توجه به فرآیندهای تخصصی اکتشاف، شناسایی ماده معدنی و برآورد ذخایر تعیین می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: تمامی مجوزهای معدنی به‌صورت الکترونیکی صادر می‌شود و این اداره‌کل پس از دریافت استعلام و موافقت دستگاه‌های ذی‌ربط، نسبت به صدور مجوزهای معدنی اقدام می‌کند.