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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۱۶

پیکر کوهنورد مفقودشده مشهدی پس از ۱۴ روز در در یخچال علم کوه کشف شد

پیکر کوهنورد مفقودشده مشهدی پس از ۱۴ روز در در یخچال علم کوه کشف شد

کلاردشت - پیکر کوهنورد ۵۳ ساله اهل مشهد که در پی سقوط به یکی از شکاف‌های یخچال طبیعی علم‌کوه مفقود شده بود، پس از ۱۴ روز عملیات جست‌وجوی نیروهای امدادی در دهانه یخچال قلم علم کوه کشف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عملیات جست‌وجوی کوهنورد ۵۳ ساله اهل مشهد که شامگاه سوم تیرماه در جریان صعود به قله علم‌کوه مفقود شده بود، پس از ۱۴ روز به کشف پیکر وی در دهانه یخچال علم کوه انجامید.

این کوهنورد که عضو گروه کوهنوردی پامیر بود، به همراه جمعی از کوهنوردان در مسیر صعود به علم‌کوه حضور داشت که پس از انحراف از مسیر در محدوده تنگه گلو و ورود به یخچال طبیعی، به داخل یکی از شکاف‌های عمیق یخچال سقوط کرد.

به دلیل شرایط دشوار منطقه، وجود شکاف‌های یخی و جریان آب در زیر یخچال، عملیات جست‌وجو و دسترسی به محل حادثه با پیچیدگی‌های فراوان همراه بود و تیم‌های امداد و نجات هلال‌احمر طی روزهای گذشته به صورت مستمر در منطقه حضور داشتند.

سرانجام با ادامه عملیات جست‌وجو، پیکر این کوهنورد در دهانه یخچال «قلم» علم‌کوه کشف شد و اقدامات لازم برای انتقال آن در دستور کار نیروهای امدادی قرار گرفت.

کد مطلب 6881940

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