تصادف زنجیره ای یک کامیون در البرز با ۴ مصدوم

به گزارش روابط عمومی اورژانس البرز، مهدوی در تشریح جزئیات این حادثه اظهار داشت: در پی اعلام گزارشی ساعت ۲۱:۱۸ مبنی بر واژگونی یک دستگاه کامیون که با چند خودروی سواری برخورد کرده، بلافاصله دو دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به همراه خودروی فرماندهی عملیات به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: کارشناسان اورژانس با حضور در صحنه، بلافاصله اقدامات اولیه پیش‌بیمارستانی را برای مصدومین آغاز کردند. بر اساس ارزیابی‌های اولیه، یکی از حادثه‌دیدگان به دلیل شدت جراحات وارده در وضعیت وخیم قرار داشت که تحت مراقبت‌های ویژه درمانی به بیمارستان شهید مدنی منتقل شد.

مهدوی ادامه داد: سه مصدوم دیگر این تصادف نیز پس از دریافت اقدامات درمانی لازم در محل، جهت تکمیل روند درمان به بیمارستان شهید مدنی اعزام شدند.

رئیس اورژانس البرز در پایان با تأکید بر لزوم رعایت نکات ایمنی توسط رانندگان، تصریح کرد: از تمامی رانندگان تقاضا داریم در هنگام تردد در جاده‌ها، ضمن رعایت فاصله طولی مناسب با خودروهای سنگین و پرهیز از سرعت غیرمجاز، در صورت بروز هرگونه حادثه بلافاصله با شماره ۱۱۵ تماس گرفته و مسیر را برای تردد خودروهای امدادی باز نگه دارند.