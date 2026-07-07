سقوط هواپیمای باری پاکستان در دریای عمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الشرق الأوسط، یک فروند هواپیمای باری مدل بوئینگ ۷۳۷-۴۰۰ در جریان پرواز از شارجه به کراچی، در دریای عمان سقوط کرد.
بر اساس اعلام سازمان هوانوردی پاکستان، خلبان این هواپیما ساعت ۲۱:۱۸ به وقت محلی بروز نقص فنی در سامانه ناوبری را به مرکز کنترل منطقه کراچی گزارش کرد و بلافاصله راهنماییهای لازم از سوی کنترل ترافیک هوایی به خدمه ارائه شد.
با این حال، دادههای راداری در ساعت ۲۱:۲۱ نشان داد هواپیما بهطور ناگهانی با کاهش سریع ارتفاع و تغییر شدید مسیر مواجه شده است.
دقایقی بعد، ارتباط رادیویی و راداری با هواپیما در فاصله حدود ۱۵۵ مایل دریایی (۲۸۷ کیلومتر) در غرب کراچی بر فراز دریای عمان بهطور کامل قطع شد.
مقامهای پاکستانی تاکنون درباره علت این حادثه یا سرنوشت خدمه هواپیما جزئیات بیشتری منتشر نکردهاند و بررسیها در این زمینه ادامه دارد.
برخی رسانههای خبری از احتمال هدف قرار گرفته شدن این هواپیما توسط آمریکا خبر دادهاند.
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