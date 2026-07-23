رایزنی وزرای خارجه پاکستان و عمان درباره تحولات منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت خارجه پاکستان از دیدار میان محمد اسحاق‌دار معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه این کشور و بدر بن حمد البوسعیدی وزیر خارجه عمان در حاشیه «مجمع منطقه‌ای آسه‌آن» (ARF) در مانیل پایتخت فیلیپین خبر داد.

وزارت خارجه پاکستان با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی ایکس در این باره اعلام کرد: سناتور محمد اسحاق دار معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه در حاشیه نشست «مجمع منطقه‌ای آسه‌آن» (ARF) در مانیل با بدر بن حمد البوسعیدی وزیر امور خارجه سلطنت عمان دیدار کرد. دو مقام ارشد از روند مثبت همکاری‌های دوجانبه ابراز خرسندی کردند. آن‌ها توافق کردند که همکاری‌ها را از طریق تبادل هیئت‌های عالی‌رتبه، گسترش تجارت و سرمایه‌گذاری، ارتباطات مردمی، تقویت پیوندهای تجاری میان بخش‌های خصوصی و تداوم هماهنگی در مجامع چندجانبه، بیش از پیش تقویت کنند.

اسلام آباد در این بیانیه افزود: آن‌ها همچنین در خصوص آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی تبادل نظر کردند. وزیر امور خارجه عمان از نقش سازنده پاکستان در گسترش گفتگوها، کاهش تنش و برقراری صلح و امنیت منطقه‌ای قدردانی کرد. طرفین ضمن ابراز نگرانی نسبت به تحولات اخیر در منطقه، بر اهمیت حفظ آتش‌بس (میان تهران و واشنگتن)، رعایت حقوق بین‌الملل و تلاش برای دستیابی به صلح و ثبات پایدار در منطقه تأکید کردند. آن‌ها توافق کردند که به تماس‌های نزدیک خود ادامه دهند.