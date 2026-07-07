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۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۱:۵۳

تداوم پرچم داری مردم کرمان در شب های بدرقه «آقای شهید ایران»

تداوم پرچم داری مردم کرمان در شب های بدرقه «آقای شهید ایران»

کرمان- میدان آزادی کرمان سه شنبه شب در چهارمین شب گرامیداشت بدرقه «آقای شهید ایران» شاهد تداوم پرچم داری مردم بود.

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کد مطلب 6882003

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