https://mehrnews.com/x3cwk4 ۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۱:۵۳ کد مطلب 6882003 استانها کرمان استانها کرمان ۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۱:۵۳ تداوم پرچم داری مردم کرمان در شب های بدرقه «آقای شهید ایران» کرمان- میدان آزادی کرمان سه شنبه شب در چهارمین شب گرامیداشت بدرقه «آقای شهید ایران» شاهد تداوم پرچم داری مردم بود. دریافت 29 MB کد مطلب 6882003 کپی شد مطالب مرتبط میدان داری مردم کرمان در بدرقه «آقای شهید ایران» حرف دل مردم کرمان در مراسم بدرقه «آقای شهید ایران» کرمان در مسیر بدرقه «آقای شهید ایران»؛ برنامههای سه نوبته آغاز شد برچسبها پرچم ایران اجتماع مردمی آقای شهید ایران کرمان مراسم بدرقه رهبر شهید
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