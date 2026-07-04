به گزارش خبرنگار مهر، احمد مرادی زاده، پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران ضمن قدردانی از حضور حماسی مردم مؤمن، بصیر و متدین کشور، اظهار داشت: خوشبختانه از امروز مراسم بدرقه با عشق و ارادت به امام شهید آغاز شده و جمع کثیری از هموطنان و همچنین هم استانیهای عزیز کرمانی در مصلای تهران حضور یافتهاند.
وی افزود: اگرچه توفیق حضور میدانی برای ما حاصل نشد، اما دلها در گرو آن امام عزیز است.
وی با اشاره به اطلاعرسانی پیشین ستاد، تصریح کرد: چهار ستاد اصلی شامل تهران، مشهد، کرمان و ستاد پشتیبانی و ایمنی اقدامات تامینی معرفی شده بودند و تاکنون فعالیتها متمرکز بر استانهای تهران و خراسان رضوی بوده است؛ اما از امروز برنامههای ستاد کرمان نیز با محوریت کمیته مراسم آغاز میشود.
مرادی زاده، برنامههای امروز تا پنجشنبه را به سه بخش تفکیک کرد و گفت: هر روز از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۱:۳۰ ویژهبرنامه در حسینیه ثارالله، عصرها از ۱۷:۳۰ تا ۱۹ در گلزار شهدا و شبها از ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۳۰ در میادین اصلی شهر به ویژه میدانهای کوثر و آزادی برگزار میشود و شهرستانها نیز با هماهنگی کمیته مراسم، برنامههای ویژه خود را از طریق رسانههای محلی اطلاعرسانی خواهند کرد.
سخنگوی ستاد بدرقه «آقای شهید ایران» در کرمان در ادامه با ارائه تذکراتی به زائران افزود: از هموطنان عازم به استانهای تهران و خراسان رضوی درخواست داریم حتماً برای بهرهمندی از امکانات اسکان و تغذیه، از طریق سامانه «دیار مرد میدان» ثبتنام کنند.
وی ادامه داد: همچنین زائرانی که بدون هماهنگی و ثبتنام عازم تهران شدهاند، میتوانند به شهرداری منطقه ۱۲ تهران مراجعه کرده و از خدمات ستاد اسکان استان کرمان که در آن مستقر است، استفاده نمایند.
مرادی زاده، خطاب به زائرانی که امروز عصر عازم تهران هستند، خاطرنشان کرد: حتماً به محلههای تعیینشده برای راهنمایی زائران توجه داشته باشند و پس از پارک خودرو، برگه راهنمایی که در پارکینگها تحویل داده میشود را دریافت کنند؛ این برگه کمک شایانی به تسهیل حضور آنان خواهد کرد.
نظر شما