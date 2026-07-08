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۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۷:۳۳

پاسخ اولیه سپاه به تجاوز آمریکا با شلیک به ۸۵ نقطه ازتاسیسات مهم نظامی

پاسخ اولیه سپاه به تجاوز آمریکا با شلیک به ۸۵ نقطه ازتاسیسات مهم نظامی

سپاه از پاسخ اولیه به تجاوز آمریکا با هدف قرار دادن ۸۵ نقطه از تاسیسات مهم نظامی آمریکا خبر داد.


به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمده است:

بسم الله قاصم الجبارین

به دنبال حماسه سازی ملت بزرگ ایران در تشییع دشمن شکن و پرشکوه بی سابقه یگانه دوران و قائد شهید امت اسلام، رژیم متجاوز آمریکا که روز به روز ابعاد شکستش بیشتر آشکار می شود و بازتاب جهانی خیزش عظیم و میلیونی ملت سرافراز عراق در بدرقه تاریخ ساز رهبر مجاهد شهید را شکست بزرگتری برای خود میداند، بار دیگر عادت پیمان شکنی خود را تکرار کرد و وحشت‌زده برای تحت شعاع قرار دادن این رویداد تاریخی، ارتش کودک کش و تروریست آمریکا در ساعات اولیه بامداد امروز با تهاجم هوایی به تعدادی از پایگاه‌های ساحلی و ایستگاه‌های غیر نظامی در سواحل استان هرمزگان و ماهشهر به طور آشکار آتش بس را نقض کرد و تفاهم اسلام آباد را زیر پا گذاشت.

🔹در پاسخ اولیه به این تجاوز نیروهای دریایی و هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طی عملیات مشترک موشکی و پهپادی، ۸۵ نقطه از تاسیسات مهم نظامی آمریکا در بندر سلمان، منطقه پنجم دریایی بحرین و پایگاه هوایی علی السالم کویت را در هم کوبیدند و یک پهپاد MQ9 دشمن که قصد دخالت در عملیات را داشت، سرنگون کردند.

و ما النصر الا من عندالله العزیز

کد مطلب 6882072

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