انجام بیش از هزار آزمون ترازو، باسکول و نازل سوخت در کردستان طی سه ماه

مهدی سحری در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای گسترده آزمونهای ادواری وسایل توزین و نازلهای سوخت در استان خبر داد و گفت: در سه ماهه نخست سال جاری بیش از یک هزار آزمون در این حوزه انجام شده است.
وی اظهار کرد: اداره اوزان، اندازهشناسی و مقیاسهای ادارهکل استاندارد کردستان به منظور نظارت بر صحت عملکرد تجهیزات مورد استفاده در دادوستد عمومی، بازرسیها و آزمونهای دورهای را به صورت مستمر در سطح استان انجام میدهد.
وی افزود: در سه ماهه نخست امسال، ۵۱۴ مورد آزمون وسایل توزین سبک (ترازو) و ۶۹ مورد آزمون وسایل توزین سنگین شامل باسکولهای جادهای توسط کارشناسان این ادارهکل انجام شده است.
مدیرکل استاندارد کردستان با اشاره به نظارت بر جایگاههای عرضه سوخت ادامه داد: در این مدت همچنین ۶۱۲ مورد آزمون نازلهای سوخت مایع و گاز طبیعی (CNG) در سطح استان انجام شد تا از صحت عملکرد تجهیزات و رعایت حقوق شهروندان اطمینان حاصل شود.
وی هدف از این بازرسیها را جلوگیری از کمفروشی و صیانت از حقوق مصرفکنندگان عنوان کرد و گفت: ادارهکل استاندارد کردستان با نظارت مستمر و قاطع، اجازه فعالیت وسایل توزین فاقد استاندارد در چرخه اقتصادی استان را نخواهد داد.
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