به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، از دست دادن یک دندان تنها به معنای ایجاد یک فضای خالی در دهان نیست. بسیاری از افراد تصور می‌کنند این اتفاق صرفاً ظاهر لبخند را تحت تأثیر قرار می‌دهد، در حالی که متخصصان جراحی فک و صورت و دندانپزشکان معتقدند از دست رفتن دندان می‌تواند آغاز مجموعه‌ای از تغییرات تدریجی در استخوان فک و ساختار صورت باشد.

تحلیل استخوان فک؛ مشکلی که از چشم پنهان می‌ماند

استخوان فک برای حفظ حجم و استحکام خود به تحریک مداوم ناشی از نیروهای جویدن نیاز دارد. زمانی که دندانی از دست می‌رود، این تحریک طبیعی نیز متوقف می‌شود. در نتیجه بدن به مرور زمان استخوان آن ناحیه را بازجذب کرده و حجم استخوان کاهش پیدا می‌کند.

مطالعات نشان داده‌اند که بیشترین میزان تحلیل استخوان معمولاً در ماه‌های ابتدایی پس از کشیدن دندان رخ می‌دهد. این روند در صورت عدم درمان می‌تواند باعث کاهش حجم استخوان، جابه‌جایی دندان‌های مجاور، اختلال در جویدن و حتی تغییر فرم صورت شود.

چرا ایمپلنت دیجیتال در سعادت آباد بهترین راه برای حفظ استخوان است؟

برخلاف روش‌هایی مانند بریج یا پروتزهای متحرک، ایمپلنت علاوه بر جایگزینی تاج دندان، نقش ریشه دندان را نیز ایفا می‌کند. فیکسچر ایمپلنت در داخل استخوان قرار می‌گیرد و نیروهای جویدن را به استخوان منتقل می‌کند؛ موضوعی که به حفظ تراکم استخوان و جلوگیری از تحلیل آن کمک می‌کند.

به همین دلیل بسیاری از متخصصان توصیه می‌کنند پس از کشیدن دندان، در اولین فرصت شرایط بیمار برای انجام ایمپلنت بررسی شود تا از نیاز به درمان‌های پیچیده‌تری مانند پیوند استخوان در آینده جلوگیری شود.

شرایط درمان برای همه بیماران یکسان نیست

روش درمان به تعداد دندان‌های از دست رفته، وضعیت استخوان فک و محل دندان بستگی دارد. برای مثال، در مواردی که دندان‌های ناحیه لبخند از دست رفته‌اند، انجام کاشت ایمپلنت دندان جلو اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند؛ زیرا علاوه بر بازگرداندن عملکرد دندان، باید از نظر زیبایی و هماهنگی با لبخند نیز نتیجه‌ای طبیعی ایجاد شود.

از سوی دیگر، افرادی که تعداد زیادی از دندان‌های خود را از دست داده‌اند، ممکن است کاندید روش‌های پیشرفته‌ای مانند ایمپلنت فک کامل باشند؛ روشی که امکان بازسازی کامل عملکرد و زیبایی دهان را فراهم می‌کند.

نقش تجربه جراح در موفقیت ایمپلنت

اگرچه ایمپلنت یکی از موفق‌ترین درمان‌های دندانپزشکی محسوب می‌شود، اما نتیجه نهایی تا حد زیادی به تشخیص صحیح، برنامه‌ریزی درمان و مهارت جراح بستگی دارد. بررسی کیفیت استخوان، موقعیت عصب‌ها و طراحی دقیق محل قرارگیری ایمپلنت از عوامل مهم موفقیت درمان هستند.

به همین دلیل انتخاب یک متخصص باتجربه در زمینه جراحی ایمپلنت، به‌ویژه برای موارد پیچیده، اهمیت زیادی دارد. بسیاری از بیماران هنگام انتخاب جراح ایمپلنت سعادت آباد به عواملی مانند تخصص جراحی فک و صورت، تجربه درمان کیس‌های پیچیده و استفاده از فناوری‌های دیجیتال توجه می‌کنند.

دسترسی به خدمات تخصصی ایمپلنت در تهران

امروزه مراکز تخصصی متعددی خدمات ایمپلنت را ارائه می‌دهند. برای ساکنان غرب تهران، استفاده از خدمات ایمپلنت دندان سعادت آباد این امکان را فراهم می‌کند که درمان خود را در مراکز مجهز و تحت نظر متخصصان مجرب پیگیری کنند.

جمع‌بندی

جای خالی دندان فقط یک مشکل زیبایی نیست. هر ماه تأخیر در جایگزینی دندان از دست رفته می‌تواند باعث تحلیل بیشتر استخوان فک و پیچیده‌تر شدن روند درمان شود. به همین دلیل متخصصان توصیه می‌کنند پس از از دست دادن دندان، در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای ارزیابی و انتخاب بهترین روش درمانی اقدام شود تا سلامت استخوان و کیفیت لبخند در بلندمدت حفظ شود.