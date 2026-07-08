حجت الاسلام یوسف جمالی در گفتکو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی روزهای اخیر شاهد برگزاری مراسم و برنامه های وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی بوده ایم که حضور گسترده و پرشور و شعور مردم دارای پیام های بزرگی بود.

وی اضافه کرد: در استان بوشهر نیز طی روزهای اخیر برنامه های متنوعی در شهرها و روستاها در حال برگزاری است و در روزهای آینده نیز این مراسم و برنامه ها ادامه خواهد داشت.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر افزود: مراسم سوگواری و عزاداری امام شهید هر روز از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در مصلی جمعه بوشهر برگزار می شود و این برنامه تا یکشنبه آینده ادامه خواهد داشت.

وی بیان کرد: در امامزادگان استان بوشهر نیز مراسم و برنامه های متنوعی در حال برگزاری است که می توان به قرائت قرآن و مرثیه سرایی اشاره کرد که هر شب بعد از نماز مغرب و عشا برگزار می شود و تا یکشنبه ۲۱ تیرماه ادامه دارد.

جمالی افزود: روز پنجشنبه هجدهم تیرماه مراسم عزاداری و حرکت دسته جات و هیئت های مذهبی بوشهر از ساعت ۱۷ در گلزارهای شهدای سراسر استان بوشهر برگزار می شود.