به‌ گزارش خبرنگار مهر، داوود آبیان صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند مناطق شرقی استان در حوزه گردشگری نجوم، اظهار کرد: برنامه رصد تابستانی تیرماه ۱۴۰۵ با محوریت گردشگری نجوم در کاروانسرای تاریخی مشجری برگزار شد؛ رویدادی که باهدف معرفی قابلیت‌های کم‌نظیر این منطقه در بهره‌گیری از آسمان تاریک کویر و توسعه گردشگری مبتنی بر طبیعت و دانش طراحی و اجرا شد.

وی بابیان اینکه شرق استان اصفهان از مستعدترین مناطق کشور برای توسعه گردشگری نجوم به شمار می‌رود، ادامه داد: آلودگی نوری بسیار محدود، چشم‌انداز باز آسمان، شرایط اقلیمی مناسب و سکوت کم‌نظیر محیطی، این منطقه را به یکی از مطلوب‌ترین مقاصد رصد اجرام آسمانی در کشور تبدیل کرده است؛ ظرفیتی که می‌تواند نقش مؤثری در جذب علاقه‌مندان به نجوم، طبیعت‌گردی و گردشگری علمی ایفا کند.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی اصفهان افزود: در جریان این برنامه، شرکت‌کنندگان ضمن آشنایی با مبانی گردشگری نجوم، صورت‌های فلکی فصل تابستان و ساختار کهکشان راه شیری، با استفاده از تجهیزات تخصصی به رصد اجرام آسمانی پرداختند و تجربه‌ای متفاوت از حضور دریکی از تاریک‌ترین آسمان‌های کشور را کسب کردند.

آبیان با اشاره به استقبال شرکت‌کنندگان از این رویداد تصریح کرد: بازخوردهای دریافت شده از علاقه‌مندان و شرکت‌کنندگان نشان می‌دهد گردشگری نجوم از ظرفیت بالایی برای تبدیل‌شدن به یکی از محصولات شاخص گردشگری استان برخوردار است و می‌تواند زمینه حضور طیف گسترده‌ای از گردشگران داخلی و علاقه‌مندان به رصد آسمان شب را در مناطق کویری اصفهان فراهم کند.

معاون گردشگری استان اصفهان با تأکید بر رویکرد اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان در توسعه گونه‌های نوین گردشگری، تأکید کرد: برگزاری رویدادهای تخصصی در حوزه گردشگری نجوم، افزون بر معرفی جاذبه‌های کمتر شناخته‌شده شرق استان، نقش مهمی در تحقق گردشگری پایدار، توزیع متوازن سفر، افزایش ماندگاری گردشگران و تقویت رونق اقتصادی و فرهنگی جوامع محلی مناطق کویری خواهد داشت.