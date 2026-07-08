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۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۸

«کاروانسرای مشجری» پایگاه گردشگری نجوم در شرق اصفهان می‌شود

«کاروانسرای مشجری» پایگاه گردشگری نجوم در شرق اصفهان می‌شود

اصفهان- معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان گفت: «کاروانسرای مشجری» به پایگاه گردشگری نجوم در شرق اصفهان تبدیل می‌شود.

به‌ گزارش خبرنگار مهر، داوود آبیان صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند مناطق شرقی استان در حوزه گردشگری نجوم، اظهار کرد: برنامه رصد تابستانی تیرماه ۱۴۰۵ با محوریت گردشگری نجوم در کاروانسرای تاریخی مشجری برگزار شد؛ رویدادی که باهدف معرفی قابلیت‌های کم‌نظیر این منطقه در بهره‌گیری از آسمان تاریک کویر و توسعه گردشگری مبتنی بر طبیعت و دانش طراحی و اجرا شد.

وی بابیان اینکه شرق استان اصفهان از مستعدترین مناطق کشور برای توسعه گردشگری نجوم به شمار می‌رود، ادامه داد: آلودگی نوری بسیار محدود، چشم‌انداز باز آسمان، شرایط اقلیمی مناسب و سکوت کم‌نظیر محیطی، این منطقه را به یکی از مطلوب‌ترین مقاصد رصد اجرام آسمانی در کشور تبدیل کرده است؛ ظرفیتی که می‌تواند نقش مؤثری در جذب علاقه‌مندان به نجوم، طبیعت‌گردی و گردشگری علمی ایفا کند.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی اصفهان افزود: در جریان این برنامه، شرکت‌کنندگان ضمن آشنایی با مبانی گردشگری نجوم، صورت‌های فلکی فصل تابستان و ساختار کهکشان راه شیری، با استفاده از تجهیزات تخصصی به رصد اجرام آسمانی پرداختند و تجربه‌ای متفاوت از حضور دریکی از تاریک‌ترین آسمان‌های کشور را کسب کردند.

آبیان با اشاره به استقبال شرکت‌کنندگان از این رویداد تصریح کرد: بازخوردهای دریافت شده از علاقه‌مندان و شرکت‌کنندگان نشان می‌دهد گردشگری نجوم از ظرفیت بالایی برای تبدیل‌شدن به یکی از محصولات شاخص گردشگری استان برخوردار است و می‌تواند زمینه حضور طیف گسترده‌ای از گردشگران داخلی و علاقه‌مندان به رصد آسمان شب را در مناطق کویری اصفهان فراهم کند.

معاون گردشگری استان اصفهان با تأکید بر رویکرد اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان در توسعه گونه‌های نوین گردشگری، تأکید کرد: برگزاری رویدادهای تخصصی در حوزه گردشگری نجوم، افزون بر معرفی جاذبه‌های کمتر شناخته‌شده شرق استان، نقش مهمی در تحقق گردشگری پایدار، توزیع متوازن سفر، افزایش ماندگاری گردشگران و تقویت رونق اقتصادی و فرهنگی جوامع محلی مناطق کویری خواهد داشت.

کد مطلب 6882261

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