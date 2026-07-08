  1. اقتصاد
  2. اقتصاد ایران
۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۷

پرداخت مالیات عادلانه مردم از ارکان اصلی تامین درآمدهای پایدار است

پرداخت مالیات عادلانه مردم از ارکان اصلی تامین درآمدهای پایدار است

وزیر اقتصاد در پیامی به مناسبت هفته فرهنگ مالیاتی گفت: پرداخت مالیات توسط مردم، از ارکان اصلی تکیه بر ظرفیت‌های داخلی، استقلال از درآمدهای نفتی و تامین درآمدهای پایدار برای اداره کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی مدنی زاده با صدور پیامی به مناسبت هفته فرهنگ مالیاتی، این روز را گرامی داشت.

متن پیام وزیر امور اقتصادی و دارایی بدین شرح است: « ۱۶ تیرماه، «روز ملی مالیات»، فرصتی مغتنم برای بازخوانیِ جایگاهِ رفیعِ نظام مالیاتی در هندسه‌ی حکمرانیِ اقتصادی کشور است. همان‌گونه که رهبر شهید امت، امام خامنه‌ای تأکید فرموده‌اند: *«مالیات یک فریضه است.»؛ این کلامِ فصل‌الخطاب، قطب‌نمای حرکتِ ما برای برپایی عدالت، انضباط مالی و ساختن کشوری مقتدر است.

سازمان امور مالیاتی طی چند سال گذشته توانسته است سهم بسزایی در تأمین درآمدهای پایدار دولت ایفا کند و با فاصله گرفتن از شیوه‌های سنتی مالیات‌ستانی و حرکت در مسیر هوشمندسازی و سیستمی‌کردنِ فرایندها، نقشی پیشرو و قابل‌توجه در میان دستگاه‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی بر عهده گیرد.

اینجانب ضمن تقدیر از این دستاوردهای ارزشمند، مجاهدت‌ کارکنان خدوم نظام مالیاتی کشور را در تامین درآمدهای مالیاتی پایدار و تلاش برای دستیابی به یک نظام مالیاتی نوین و هوشمند ارج می‌نهم.

بی‌تردید پرداخت مالیاتِ عادلانه توسطِ مردم، یکی از ارکانِ اصلیِ تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و استقلال از درآمدهای نفتی و تامین درآمدهای پایدار برای اداره کشور است. از این رهگذر است که ارتقای فرهنگ مالیاتی و تقویت تمکین داوطلبانه به تکالیف قانونی در حوزه مالیات بیش از پیش اهمیت می‌یابد. مالیات زمانی به ابزاری موثر در نظام تامین مالی کشور تبدیل می‌شود که همه آحاد و اقشار جامعه از ضرورت و آثار سازنده آن آگاه باشند.

اینجانب ضمن گرامیداشتِ ۱۶ تیر، روز ملی مالیات، از زحماتِ شبانه‌روزیِ تمامی مدیران، کارشناسان و کارکنانِ خدومِ این سازمان که در صفِ اولِ جهاد اقتصادی ایستاده‌اند و همچنین از همراهیِ مؤدیانِ عزیز صمیمانه قدردانی می‌نمایم. امید است با همتِ عالیِ همگان، شاهدِ تحققِ کاملِ عدالتِ اقتصادی و شکوفاییِ بیش از پیشِ ایران اسلامی باشیم.»

کد مطلب 6882470
طیبه بیات

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها