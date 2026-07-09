شرایط بخشودگی جریمه ۲ برابری مالیات ارزش افزوده اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی کشور، بر اساس بخشنامه این سازمان، ادارات امور مالیاتی موظفند در مورد مؤدیانی که حداکثر تا پایان روز یکشنبه ۲۸ تیر ماه اظهارنامهها و خلاصه عملکرد مالیات بر ارزش افزوده ۴ دوره بهار، تابستان، پاییز و زمستان سال ۱۴۰۴ را از طریق سامانه مؤدیان اصلاح، ثبت و ذخیره کنند ترتیبی اتخاذ کنند تا جریمه بند «ب» ماده ۳۶ قانون مالیات ارزش افزوده مربوط به مالیات بر ارزشافزوده ابرازی در اظهارنامه و خلاصه عملکرد ثبت و ذخیره شده تا پایان ۲۸ تیر به شرح زیر بخشیده شود:
- برای دوره زمستان ۹۵ درصد
- برای دو دوره تابستان و پاییز ۹۰ درصد
- برای دوره بهار ۸۵ درصد
شرط بهرهمندی از این بخشودگی، پرداخت یا ترتیب پرداخت (با توجه به تفویض اختیار قبلی و مهلت باقیمانده) مانده بدهی مربوط به اظهارنامه یا خلاصه عملکرد ثبت یا ذخیره شده بابت دورههای مالیاتی، بهار، تابستان، پاییز و زمستان سال ۱۴۰۴ تا پایان روز دوشنبه ٢٩ تیر ماه خواهد بود.
براساس این بخشنامه، سقف بخشودگی جریمه موضوع بند «ب» ماده ۳۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده در مورد مؤدیانی که علیرغم وجود اشتباه و انحراف در مندرجات اظهارنامه یا خلاصه عملکردشان و دریافت بازخورد توسط سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به اصلاح، ثبت و ذخیره اظهارنامه یا خلاصه عملکرد خود در موعد فوقالذکر اقدام نکنند یا در خصوص پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات متعلق (با توجه به تفویض اختیار قبلی و مهلت باقیمانده) اقدام نکنند، حداکثر ۴۰ درصد از سقف بخشودگی جریمه تفویضشده در بخشنامههای سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود.
بر اساس این گزارش، بر اساس بند «ب» ماده ۳۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مؤدیان در صورت ارتکاب تخلفات ذیل علاوه بر پرداخت مالیات و عوارض، مشمول جریمههایی بهشرح زیر میباشند: کتمان معامله، بیشاظهاری مالیات و عوارض خرید یا کماظهاری مالیات و عوارض فروش، ثبت معامله خود به نام غیر یا معامله غیر به نام خود، استناد به اسناد صوری و هر عمل دیگری که به کماظهاری مالیات یا استرداد غیرواقعی منجر شود، مشمول دو برابر مالیات و عوارض پرداختنشده تا موعد مقرر در ماده ۴ این قانون و در صورت تکرار تخلف قبل از ۲ سال، ۳ برابر مالیات پرداختنشده میشوند.
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